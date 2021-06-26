Можно ли менять обручальные кольца после свадьбы: мнение священнослужителей

Бывает так, что по каким-то причинам необходимо поменять обручальное кольцо. Но ведь известно, что оно не просто украшение, а символ счастливой семейной жизни. Что делать в таком случае и чем может обернуться желание приобрести более дорогостоящее изделие, узнаете из сегодняшней статьи.

Причины замены

В каких случаях может потребоваться замена столь важного для супругов атрибута? Можно выделить несколько причин:

Кольца приобретались в молодости. На уже взрослых, зрелых людях дизайн смотрится нелепо.Изделие стало неудобно носить (оно либо не налезает, либо сползает), но нет никакой возможности подкорректировать размер.Возникла аллергия на металл.Отсутствовала финансовая возможность приобрести красивые кольца на момент свадьбы или венчания. Например, не позволял бюджет.Кольцо деформировалось, испортилось, утратило первоначальный внешний вид.Оно попросту потерялось.

Приметы

Вообще эзотерики склонны полагать, что обручальные кольца — это как обереги брака, семейной жизни. Просто так, без особой видимой причины их менять нельзя.

В противном случае могут произойти серьезные неприятности. Якобы, когда человек приобретает новое обручальное кольцо, он оставляет свою семейную жизнь в прошлом и партнера в том числе. Поэтому не исключено, что брак попросту распадется. То есть вроде как поменял кольцо — поменял и вторую половинку. Все логично.

Также в случае замены изделия может случиться так, что кто-то из супругов сильно заболеет. Наши предки верили, что не стоило исключать и смертельный исход.

Другие приметы, касающиеся обручального кольца:

чтобы в семье не было ссор и недопонимания, украшения для жениха и невесты нужно приобретать в одном месте;если мужчина хочет быть главным в паре, тогда изделия и для себя, и для избранницы он должен покупать сам;нельзя никому давать мерить свои кольца, поскольку брак может рухнуть;уронить украшение во время церемонии – плохая примета, сулящая скорый разрыв;после развода необходимо менять кольцо (старое изделие можно переплавить либо отнести в церковь в качестве пожертвования на нужды храма).

Мнение священников

Вообще священнослужители не наделяют кольцо магическими свойствами и уж тем более не считают каким-то оберегом семейной жизни. Если пара обвенчалась, значит, их брак заключен на небесах. И носят они кольца или нет, меняют или нет, не играет ровным счетом никакой роли. Другое дело, по какой причине человек может отказываться носить кольцо. Может, у него появилось увлечение на стороне? Тогда, конечно, это не приветствуется. Человеку нужно покаяться в своем грехе.

Грехопадением считается и тот случай, когда человек решил приобрести обручальное кольцо как предмет роскоши. Например, в молодости было куплено скромное украшение. Со временем семья разбогатела, и супругам захотелось более дорогих ювелирных изделий. Такая мотивация осуждается священнослужителями.

Но если возникла аллергическая реакция, если кольцо потерялось, если его неудобно носить, то нет ничего предосудительного в том, чтобы супруги произвели замену украшений.