“Голос хороший, но петь не умеет”: великая певица Антонина Нежданова, которой говорили, что не стоит посвящать жизнь искусству

Антонина Нежданова исполняла песни на одной сцене с оперными певцами Энрико Карузо и Федором Шаляпиным. Бернард Шоу называл ее “лучшим творением природы”, а Рахманинов посвятил артистке свой “Вокализ”. Но на заре своей славы Нежданова неоднократно слышала, что ей не нужно связывать свою жизнь с творчеством.

Голос отличный, но петь не умеет

Раннее детство Антонины Васильевны прошло под звуки музыки. Пели и ее мать с отцом, а также приходящие к ним друзья. Пела и Антонина. Изначально она повторяла колыбельные своей няни, а в 7 лет солировала в сельском хоре, собирая восхищенные отклики соседей.

Во время учебы в женской гимназии Нежданова также посещала музыкальное училище, но по настоянию матери и отца бросила его, чтобы полностью сосредоточиться на основном образовании.

Окончив гимназию, Антонина Васильевна стала работать педагогом в Одесском девичьем училище. Девушка грезила о творчестве, часто посещала театр, а также оперу, пела в гостях. Не всегда эти выступления доставляли Неждановой удовольствие. По воспоминаниям Антонины Васильевны, однажды у знакомых, где был один из приезжих московских артистов, девушка спела какой-то романс и была сильно огорчена, услышав от него, что голос у нее отличный, но петь Нежданова не умеет.

Поездка в Санкт-Петербург

Будущая знаменитость могла бы проработать в этом училище всю жизнь, если бы не поездка в Санкт-Петербург. Ее знакомые ехали туда и предложили Антонине присоединиться к ним.

Ради интереса там Нежданова выступила перед одной преподавательницей, но та, как писала в своих воспоминаниях будущая звезда, сочла ее голос небольшим по силе, учиться пению ей не рекомендовала. В итоге педагог дала совет продолжать работу в училище, а также петь, как умеет, лишь для своего удовольствия.

Одесские друзья поддержали Нежданову и посоветовали ей ехать в столицу, чтобы поступить в консерваторию. К несчастью, свободных мест не было. Но профессор Мазетти в виде исключения принял Антонину в свой класс.

Успех благодаря Мазетти

Большинство исследователей творчества Неждановой сходятся во мнении, что благодаря Мазетти она добилась большого успеха. Когда Антонина Васильевна поступила в Московскую консерваторию, ее музыкальный диапазон был не очень большим, но благодаря определенным упражнениям с профессором будущая знаменитость смогла его расширить. Преподаватель учил ее и деликатному отношению к голосу.

Хоть Антонина Васильевна и занималась каждый день без выходных, петь артистка могла не больше 2-3 часов в сутки, и то с перерывами. По воспоминаниям Неждановой, благодаря настойчивости, а также сидячей работе ей удалось сделать многое, и в конце учебного года появились успехи в ее пении.

Примадонна Большого театра

В начале двадцатого века Антонина Нежданова с золотой медалью окончила консерваторию. Тогда же будущая знаменитость попробовала получить место в Большом театре. На прослушивании Антонина Васильевна исполнила арию из “Ивана Сусанина”.

Несмотря на то что ария понравилась руководству театра, ей все равно было отказано. Но очень скоро Нежданова стала артисткой Большого. В театре резко заболели все 3 певицы партии Антониды, и Антонину попросили выручить.

Публика приняла ее очень тепло, и Нежданова была приглашена работать в Большой. На сцене театра Антонина Васильевна в разное время пела на одной сцене с Шаляпиным, а также Собиновым и Словцовым.

Ее приглашали выступать и на сцене других стран. Нежданова отказывала всем подряд, отдавая предпочтение России. Только один раз, в 1912 году, Антонина Васильевна выступила в Париже, исполнив Джильду в “Риголетто”.