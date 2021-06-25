 

Вместо томатов добавляем ананасы. Салат с острым соусом, который идеален для жаркого лета

25.06.2021, 18:16, Разное
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Салат с ананасами, огурцами и зеленью – идеальный вариант для жарких летних дней. Острый соус придает блюду особое очарование. Легкий, но пикантный салат удачно сочетает в себе сладкий и соленый вкусы. Для его приготовления используются ананасы в свежем, замороженном виде, консервированные фрукты (в соке, а не в сахарном сиропе). Этот компонент можно заменить дыней, арбузом.

Продукты, которые входят в состав салата

Для его приготовления используется:

Три стакана измельченной мякоти свежего огурца.Соевая паста в количестве 1,5 ч. л.Столовая ложка сахарного песка.Половина стакана силантро в измельченном виде. Вместо этого продукта можно использовать несколько перышек зеленого лука. Он сделает закуску более пикантной.Две чашки мякоти ананасов. Ее следует нарезать маленькими квадратиками.Уксус рисовый в количестве 3 ст. л.

Рецепт летней закуски

Перед приготовлением блюда огурцы и ананасы делят на квадратные кусочки примерно одинаковой величины. Измельчают силантро.

Для соуса соевую пасту растирают с сахарным песком, добавляют рисовый уксус. Перемешивают ингредиенты до однородного состояния.

Кладут кусочки огурца, ломтики ананаса и силантро в глубокую посудину.

Соеднияют с соусом. Тщательно перемешивают составляющие.

Подают салат сразу после приготовления.

Или убирают в холодильную камеру. Во втором случае блюдо следует еще раз перемешать перед подачей, чтобы салат равномерно пропитался заправкой.

Эта питательная и оригинальная закуска подходит для разных случаев: повседневного обеда или ужина, пикника или вечеринки.

Приготовить салат нетрудно. Это займет всего несколько минут. Блюдо порадует сторонников вегетарианского рациона. Ведь оно не содержит компонентов животного происхождения. Зато в летней закуске немало витаминов и полезных веществ, которые поддержат хорошее состояние здоровья в жаркие дни.



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