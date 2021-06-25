Оправдывает свои поступки: 8 признаков, что вы в отношениях с обманщиком

Манипуляторы, вступая в отношения, подрывают самооценку партнера. Такие люди характеризуются как бесчувственные и незрелые. В психологии выработаны признаки, по которым можно определить, что вы подвергаетесь манипуляциям. На какие вещи стоит обратить внимание, расскажем ниже.

Обещает перемены

Его поведение всегда причиняет вам боль. Он может предпочесть вам кого-то другого, а потом умолять дать шанс измениться. Однако вы должны помнить, что манипулятор всегда пытается завоевать доверие, обещая перемены в будущем. Он будет стараться одурачить вас и выставить виноватой. Не нужно позволять этого делать.

Оправдывает свои поступки

Для манипулятора характерно изменять. Он не придает этому особого значения. Обязательства в отношениях для изменщика не так важны, поэтому он пойдет на все, чтобы убедить вас в том, что его измена ничего не значит для ваших отношений. Вам следует бежать от такого человека, а не слушать его оправдания.

Просит у вас прощения

Манипулятор всегда может казаться преданным вам. Однако он всегда будет совершать ошибки, обманывая вас. Он всегда будет просить прощения за неуважительное, недоброе, грубое и нечестное отношение к вам. Также он будет пытаться выдать свое поведение как ошибку. Но вам необходимо помнить: как только манипулятор вновь завоюет ваше доверие, он продолжит вас обманывать.

Обвиняет вас в своих действиях

Манипулятор всегда будет винить вас, а также вспомнит все ваши ошибки. Он никогда не будет решать проблемы, например, поговорив со своей половиной. Манипулятор будет искать виноватых вокруг, а не признавать свои ошибки.

Перекладывает вину на других

Вместо того чтобы нести ответственность за свои действия, манипулятор будет извиняться, обвиняя третье лицо. Однако только он обязан отвечать за свои поступки.

Скрывает от вас что-либо

После разоблачения манипулятор никогда не даст вам никаких объяснений. Скорее, он будет извиняться, что не хотел причинить вам боль, и поэтому скрывал от вас правду. На самом деле в любой ситуации можно найти решение, и ложь – последнее, к чему стоит обращаться в отношениях.

Внушает, что вы слишком эмоционально реагируете

Манипулятор никогда не оценивает масштабы своих действий. Он всегда будет ориентироваться на вашу реакцию. А ваши эмоции и чувства, по его убеждению, всегда будут слишком преувеличены.

Заставляет вас почувствовать временное изменение

Вы можете заметить некие метаморфозы в его поведении. Однако реальность такова, что он будет продолжать проявлять неуважение и обесценивать ваши чувства снова и снова. Итак, если человек показывает вам свое истинное лицо, предав вас, вы должны перестать верить ему раз и навсегда.

Если в вашей жизни есть такой человек, вам пора избавиться от токсичных отношений. В противном случае вы продолжите морально и эмоционально страдать.