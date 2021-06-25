В Рыбинске пройдет чемпионат России по парашютному спорту памяти Татьяны Осиповой

25.06.2021, 11:08, Афиша

Теги: Спорт

С 28 июня по 5 июля в Рыбинске на аэродроме «Южный» пройдут соревнования по парашютному спорту памяти заслуженного мастера спорта России Татьяны Осиповой.

В этом году соревнованиям присвоен новый статус – чемпионат и первенство России. Для спортсменов-парашютистов они станут отборочным этапом на чемпионат мира.

В течение семи дней спортсмены будут состязаться в двух дисциплинах: точность приземления и акробатика. Классические соревнования проходят в несколько этапов. Прыжки на точность приземления и элементы акробатики входит в зачет двоеборья. Прыгая с высоты тысячи метров, спортсмену необходимо попасть ногой в мишень диаметров 2 сантиметра. Результаты суммируются после 8 совершенных прыжков, за каждый сантиметр отклонения от центра начисляются штрафные баллы. Второй этап – индивидуальная акробатика, где, не раскрывая парашют, спортсмен летит 30 секунд в свободном падении. За это время он должен без ошибок выполнить в воздухе определенные фигуры. Правильность выполнения оценит судейская коллегия.

– На сегодняшний день подали заявку на участие 73 человека из разных регионов России. Регистрация еще продолжается, ожидаем более 100 спортсменов, – рассказал заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Александр Кормилицын.

29 июня в 11:30 на аэродроме «Южный» состоится торжественное открытие. Подведут итоги соревнований и определят победителей 5 июля.

Пресс-служба администрации города Рыбинска