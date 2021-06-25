Так вот почему диеты не работают: становится популярным делать тест ДНК перед похудением (примеры трех женщин)

Об идеальной фигуре мечтают многие женщины. Однако часто достигнуть нужного результата дамам не удается в принципе. Худеющие садятся на разные экстравагантные диеты, но даже самые популярные и “проверенные временем” методики не дают желаемого итога. Многое на самом деле зависит от генетической предрасположенности. ДНК-тест подскажет, как люди реагируют на те или иные продукты питания.

Противоречие

Эксперты указывают на многообразие режимов питания. Особой популярностью сейчас пользуются кетодиета, палиодиета, средиземноморское меню, прерывистое голодание. Вариативность огромная. Много последователей осталось и у белковой диеты. Перечень популярных и не очень режимов питания можно продолжать очень и очень долго.

Многие вариации способны дать нужный результат в краткосрочной перспективе. Однако со временем ситуация вернется на начальную позицию. После успешного похудения человек вновь поправится.

Есть и другой необычный момент. Некоторые диеты фактически противоречат друг другу. Однако они все равно дают необходимый результат. Указанный факт кажется невероятным, но списывать его со счетов точно не стоит.

Генетика – ключ к успеху

На самом деле многое зависит от личной предрасположенности человека. Понимание того, как необходимо питаться и какие продукты лучше включать в меню в конкретном случае, помогут избавиться от лишних кг и дадут долгосрочный необходимый результат.

По крайней мере, такого мнения придерживаются эксперты из относительно нового направления индустрии питания. Австралийский стартап разработал специальный ДНК-тест, раскрывающий секреты метаболизма человека и позволяющий определить, какие виды продуктов питания лучше использовать в определенном случае.

После проведения анализа человек получит информацию о своем метаболическом типе, предрасположенности к определенному виду спорта, наличии или отсутствии склонности к полноте, перечень продуктов питания, необходимых для достижения нужных результатов.

Истории успеха

Микаэла начала использовать диеты в 20 лет. Однако особого результата применяемые режимы питания не давали. В каждом случае наблюдался стандартный эффект йо-йо. За краткосрочным успехом всегда следовал откат. После простого тестирования в домашних условиях женщина узнала о собственной склонности быстро набирать и столь же стремительно сбрасывать килограммы. Дама принадлежит к протеиновому типу.

Она акцентировала внимание на полезных продуктах (в ее случае это были бобовые, тофу и киноа), включила в меню нейтральные (мясо, картофель яйца) и полностью отказалась от запрещенных (жирное молоко, фруктовые соки, рафинированные углеводы). Женщина призналась, что в результате ей удалось похудеть на 1,5 кг за 6 недель. Причем никакой особой диеты нет. Дама ест почти все, что хочет.

Анна также страдала от классического эффекта йо-йо. Причем женщина для похудения использовала радикальные диеты, активно занималась спортом. Позже дама начала чаще заниматься с отягощением и начала есть все, что хочется. ДНК-тест подтвердил ее интуитивную догадку. С помощью анализа удалось установить, что ей лучше активнее заниматься в зале. При этом в меню можно включать все что угодно – она относится к смешанному типу.

Еще одна дама сообщила журналистам, что благодаря этому тесту теперь может есть все любимые продукты. Методика подтвердила, что женщина относится к так называемому углеводному типу. Она может использовать в меню картофель, макаронные изделия и даже сладости (умеренное количество). Тестирование утверждает, что высокоинтенсивные тренировки с отягощением позволят поддерживать форму и исключат вероятность появления лишних кг. Женщина подчеркивает, что указанный тест показал, почему ей было сложно избавиться от лишнего веса во время длительных кардионагрузок.

Вместо итогов

Вероятно, в будущем интерес к этой схеме вырастет. Однако ее надежность покажет лишь время.