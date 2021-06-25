Эмилия Кларк высказалась о приквелах Игры престолов: “Это нереально”

Эмилия Кларк дала большое интервью изданию The Hollywood Reporter, в котором помимо прочего рассказала, что думает о приквелах культового сериала “Игра престолов”, в котором роль Дейнерис Таргариен принесла ей мировую известность. Она поделилась с журналистом, что узнала о новых фильмах про жизнь Вестероса по бестсессерам фантаста Джорджа Мартина от шоураннера Мигеля Сапочника, своего друга со времен съемок в Игре престолов.

Это нереально, сюрреалистично! Я была готова к этой новости, Мигель рассказал мне. Но все равно это безумие. Когда я увидела первые кадры со съемок, то подумала: “Ого!”. Ведь в прошлый раз я была сама по себе, и не знала, что у меня есть друзья (имея в виду других Таргариенов). А ведь у меня могла быть куча друзей, с которыми можно было бы пообщаться. И тем не менее, удивительно увидеть все это снова. Я от всей души желаю всем участникам проекта удачи, – сказала Эмилия. Последняя серия последнего, восьмого, сезона сериала “Игра престолов” вышла 19 мая 2019 года, а съемки закончились и того раньше, но Эмилия до сих пор с нежностью вспоминает и процесс, и своих партнеров по площадке и свою героиню. Проект, которому она посвятила почти десять лет, оставил след в ее профессиональной и частной жизни навсегда.

Я знаю, что буду дружить с ними до самой своей смерти, – уверена Кларк о своих партнерах по “Игре престолов” и добавила, – Она (Дейнерис) часть моего сердца, поэтому я никогда ее не забуду.

Напомним, что HBO работает сразу над несколькими проектами, так или иначе связанных со знаменитой историей Джорджа Мартина. О начале съемок первого приквела “Дом дракона”, который рассказывает о Таргариенах за триста лет до событий в Игре престолов, стало известно 27 апреля, когда в британском графстве Корнуолл появились грузовики с символикой Warner Bros. Позже, в мае появились первые кадры со съемочной площадки.

А Эмилия Кларк сейчас готовится к съемкам в супергеройском сериале Marvel “Секретное вторжение” (“Secret Invasion”), которые должны начаться в этом году.