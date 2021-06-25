Активный или пассивный? В «Единой России» полный КД

25.06.2021, 9:09, Главное

Теги: Выборы, Добряков, Единая Россия, КПРФ, Муниципальный совет, Политика

Ярославские коммунисты определились с кандидатами на выборы в государственную думу. По 195 одномандатному избирательному округу будет баллотироваться депутат рыбинского муниципального совета Олег Леонтьев .

– Олег Леонтьев, активный рыбинский депутат! – так охарактеризовал кандидата лидер регионального отделения КПРФ Александр Воробьев (цитата по сетевому изданию «Ярновости»).

Впрочем, глава Рыбинска Денис Добряков считает иначе. По его мнению, Олег Леонтьев вообще не думает о жителях города.

– Вы, как, почему не отреагировали на некачественную воду в микрорайоне Переборы, – заявил вчера глава города. – Уличать в некомпетентности нужно себя в первую очередь, как члена муниципального совета, и как депутата, который ничего не делает для своих жителей.

А вот его коллеги по партии «Единая Россия» ранее говорили прямо противоположное.

– Я уже говорил – знаешь проблему в чужом округе, обратись к коллеге. Но некоторые не считают необходимым это делать вообще. Он берет телефон, я не буду фамилию называть, хлопнул значит туда три строчки, и считает, что сделал, – депутат совета и руководитель местного отделения ЕР Александр Сивков.

– Углубитесь в проблемы своего округа, делайте что-то в своем округе, – депутат совета от ЕР Марина Степанова.

– Давайте вспоминать об этом понятии (этике), когда заходим в округа к своим коллегам. Зачем (заходить)? Не думая и не сознавая, что все наши коллеги уже достаточно, я думаю, сильны, чтобы решать вопросы и проблемы в этом округе и находить диалог с представителями администрации, которые, к счастью, сегодня здесь находятся, – Александр Егоров, депутат от ЕР.

Олег Леонтьев был избран депутатом муниципального совета в 2018 году по 11 избирательному округу. Жителям Ярославской области он стал известен как один из организаторов компании против строительства целлюлозно-бумажного комбината на берегу Рыбинского водохранилища. Тогда, в 2019 году, только в Рыбинске собрали почти 50 тысяч подписей против строительства ЦБК. При этом, глава города Денис Добряков сделал все возможное, чтобы протестные (в части экологии) настроения горожан не стали публичными.

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КД – Когнитивный диссонанс (от лат. cognitiо «познание» и dissonantia «несозвучность», «нестройность», «отсутствие гармонии») — состояние психического дискомфорта индивида, вызванное столкновением в его сознании конфликтующих представлений: идей, верований, ценностей или эмоциональных реакций.