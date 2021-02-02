Депутат на все округа

02.02.2021, 16:11, Эксклюзив

Теги: Выборы, Муниципальный совет, Политика, Сарказм

В досрочных выборах по 14 избирательному округу примет участие депутат рыбинского совета Олег Леонтьев.

– Мне нравится работать с избирателями, и время для этого у меня есть, – пояснил депутат. – Так или иначе, но приходится заниматься вопросами касающихся всех рыбинцев, вне зависимости от места проживания. Поэтому я и согласился на инициативу жителей мкрн Скоморохова гора выдвинуть свою кандидатуру в качестве депутата от 14 округа.

– Опять ловит хайп на каком-то говне, – прокомментировал решение депутата один из его коллег.

Напомним, ранее ряд народных избранников жаловались на слишком активную позицию своего коллеги, поясняя, что они занимаются проблемами избирателей «в диалоге с администрацией», а не «зарабатывают пиар на критиканстве и чужих (т.е. избирателей – ryb.ru) проблемах».

– Я привык помогать людям, вне зависимости от социального положения – будь это чиновник, депутат или даже рядовой избиратель, – пояснил свое жизненное кредо Олег Леонтьев. – Есть проблема? Включите телефон, нажмите кнопки – я всегда отвечу.

– Нет, этот округ (14) будет нашим. На выборы пойдем доверенное лицо мэра – один из его уполномоченных , – отреагировали в мэрии, добавив, что «последних стало уж слишком много – бюджета на всех не хватает».

Тем не менее, по информации ryb.ru, не исключено, что кандидат в ближайшее время возьмёт под свою «опеку» еще три избирательных округа, представители которых систематически не посещают совет, так как у «депутатов есть свои дела и основная работа», а в дальнейшем заменит собой и мэрию.

– Мы давно задумывались над тем, что пора отменять прямые выборы мэра города, но похоже сильно ошиблись – отменять надо выборы депутатов. Вам одного Леонтьева хватит, – прокомментировал на условиях анонимности предвыборную ситуацию в городе высокопоставленный источник в Кремле.

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Депутатское место от 14 избирательного округа оказался вакантным после того, как муниципальный совет Рыбинска, по инициативе губернатора Ярославской области, лишил мандата Дениса Николаева из-за нарушений антикоррупционного законодательства. Депутат от КПРФ предоставил неполные и недостоверные сведения о доходах и составе имущества своих и своей семьи.

Дополнительные выборы назначены на 25 апреля 2021 года.