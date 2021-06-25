Стрижки и прически (не только короткие), которые идеально подходят женщинам с тонкими волосами

В большинстве своем женщины мечтают о том, чтобы их волосы были красивыми, блестящими и густыми. Но так уж случилось, что пышные волосы есть не у всех. У некоторых девушек и женщин они довольно тонкие. Как же сделать локоны гуще?

Решения есть: искусственные пряди, кондиционеры, муссы… Только вот ожидаемого эффекта дождаться можно не всегда. Что же делать? Просто привыкнуть к тонким волосам. А вместо их утяжеления понять, что правильная стрижка сделает волосы гуще.

Рассмотрим прически, которые идеальны для женщин с тонкими волосами.

Стрижка Рэйчел

В сериале “Друзья” актриса Дженнифер Энистон (на главном фото) появилась много лет назад. Женщины сразу бы оценили ее прическу и в парикмахерских убеждали мастеров сделать им прическу как у Рэйчел Грин. Это была короткая стрижка с растушеванными прядями и отблесками.

Только спустя годы обыватели узнали, что сама актриса не была довольна прической и считает, что это худшая ее стрижка за всю жизнь. А вот остальные были просто в восторге. И действительно, это хорошая прическа для тех женщин, у которых тонкие и редкие волосы, потому что затененные прядки позволяют сделать волосы более густыми, чем они есть на самом деле.

Стрижка бойфренд

Многие стилисты и парикмахеры уверены в том, что для женщин с тонкими волосами идеально подходит тонкая стрижка. Именно эту прическу когда-то выбрала актриса Холли Берри. Стрижка бойфренд долго была как бы ее вторым “я”.

Позже Холли немного отрастила волосы, но продолжает следить за тем, чтобы окружающие не замечали ее тоненькие прядки. Она периодически резко крутит головой, чтобы создавать впечатление что волос много.

Пока речь шла о короткой стрижке. А что делать, если кому-то не хочется отказываться от длинных волос или волос средней длины? Выход тоже есть.

У актрисы Блейк Лавли прядки длинные, но густотой они не отличаются. Поэтому актриса подобрала себе прически, которые может делать самостоятельно. Она собирает волосы в хвост либо заплетает себе косу. Часто просто распушивает часть волос. Все просто и достаточно эффективно.

Пучки и хвостики

У Виктории Бекхэм и Хейли Бибер волосы тоже оставляют желать лучшего по густоте. Но они с этим весьма успешно справляются.

Эти известные женщины долгое время были верны коротким прическам, не затемняя локоны, как в случае со стрижкой Рэйчел. Они решили применить иные методы, благодаря которым “прятали” тонкие волосы. И Хейли, и Виктория часто носят пучок или хвостик. И если Бибер выбрала свободный вариант пучка, а хвост – высокий, то Бекхэм остановилась на гладком и низком пучке и низком хвосте.

Если же они распускают волосы, то делают их волнистыми.