 

Бритни Спирс призналась, что не была честна с подписчиками: “Я притворялась”

25.06.2021, 10:30, Разное
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Имя 39-летней Бритни Спирс уже вторые сутки обсуждают во всем мире. Вчера певица впервые открыто и честно рассказала о тотальном контроле со стороны родственников и близких людей, в основном, ее отца. В течение нескольких лет ей запрещали распоряжаться своими финансами и даже личной жизнью – так, ей установили спираль, чтобы она не смогла родить ребенка от своего бойфренда Сэма Асгари. Полную речь Бритни можно прочитать здесь.

За считанные часы в поддержку Бритни выступили миллионы ее поклонников по всему миру, а также друзья и коллеги. Одними из первых это сделали ее нынешний бойфренд Сэм Асгари и бывший возлюбленный Джастин Тимберлейк. Свои слова поддержки и сочувствия, а также призывы освободить Бритни из-под контроля отца оставили в социальных сетях и другие знаменитости: Белла Хадид, Хлое Кардашьян, Сара Джессика Паркер, Вера Вонг, Кейли Куоко, Мэрайя Кери и другие.

А несколько часов назад Бритни вернулась в Instagram и призналась своим подпсичикам, что обманывала их. Она рассказала, что притворялась, будто с ней все хорошо:

Ребята, хочу поделиться с вами маленьким секретом. Я верю, что люди хотят сказочной жизни. И судя по тому, что я писала в соцсети, моя жизнь выглядела просто замечательной. Я думаю, что это то, к чему мы все стремимся.
Это была одна из лучших черт моей матери: неважно, каким ужасным был день, ради меня, моих братьев и сестер она всегда притворялась, что все в порядке. Я обращаю на это внимание людей, потому что не хочу, чтобы люди думали, что моя жизнь идеальна, потому что это совсем не так. И если вы читали обо мне новости на этой неделе, то теперь знаете, что все не так.

Я прошу прощения за то, что притворялась, будто последние два года со мной все было в порядке. Я сделала это из-за своей гордости, и мне неловко было делиться тем, что со мной случилось. Но будем честны: кто не хочет выставлять свою жизнь в инстаграме в позитивном ключе? Хотите верьте, хотите нет, но притворство, что все якобы хорошо, мне помогло. Поэтому я решила опубликовать это сообщение сегодня, потому что, черт возьми, прошла через ад. Я чувствую, что Instagram стал моей отдушиной, чтобы делиться и просто почувствовать, что я важна, несмотря на то что я пережила. И это сработало. Теперь я решила начать читать больше сказок, – заключила Бритни.

Поклонники певицы в комментариях единогласно поддержали любимицу и твердо заявили, что ей абсолютно не за что извиняться. 



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