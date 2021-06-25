Модельеры известных брендов советуют обратить внимание в 2021-м на тренд сезона – длинные юбки

Длинная юбка – необходимая летняя вещь в гардеробе каждой женщины. Она сделает любую даму модной и женственной. Такая одежда очень удобна и незаменима, подходит как на каждый день, так и на официальные мероприятия. Такие модели из разных тканей и расцветок представлены и на Неделях моды.

Тренды лета-2021

Модельеры известных брендов создали новые коллекции длинных юбок для лета различного кроя и фасонов. Стройные, пышные, асимметричные, трапеции, в пол и другие. Известные кутюрье советуют обратить внимание на модели, такие как:

юбка-солнце для женщин с широкими бедрами, за счет высокой посадки акцент делается на талию, размер бедер зрительно уменьшается из-за использования ткани из шелка или шифона; модель в виде трапеции с облегающей талией и расширенным низом – отличный вариант для полных женщин, в нем уравновешивается линия плеч и бедер, благодаря чему можно скрыть живот;модели из льна и сатина в форме колокола используются для создания повседневного и офисного варианта, к которому можно добавить пояс, карманы, вставки из прозрачных кружев; узкие юбки длиной в пол элегантно будут смотреться на девушках со стройной фигурой, их можно использовать для прогулок с друзьями или для делового ужина; юбки в стиле ретро (годе) представляют собой фасон с широким подолом, который состоит из нескольких клиньев, а прямой верх обтягивает бедра, – такая модель подходит для женщин всех возрастов; прямая юбка в форме карандаша подчеркивает фигуру, носить ее могут молодые и солидные особы;асимметрия занимает одно из ведущих мест, такие модели имеют подол различной длины, где используются контрастные цвета и разная текстура материала, носят их преимущественно девушки с экстравагантной внешностью;многослойные юбки состоят из нескольких ярусов благодаря легким и невесомым тканям, практичны в жару, создают пляжный образ.

Это лишь некоторые самые модные варианты юбок макси. Виды моделей современных трендов можно долго перечислять.

Советы по ношению длинных юбок

При выборе подходящей юбки нужно учесть, будет ли она сочетаться с другими вещами. К примеру, длинная черная юбка отлично смотрится с белым свитером. Для торжественных случаев подойдут блузки и рубашки.

К повседневной одежде нужно подобрать простую футболку, которую следует завязать на талии. Можно подобрать укороченный топ с тем же рисунком, что и юбка. Будет смотреться шикарно.

Из обуви будут элегантно смотреться кожаные сандалии на плоской подошве, деревянные сабо и парусиновые туфли.

Модные расцветки

Самыми модными цветами принято считать следующие:

синий, успокаивающий, благородный цвет;зеленый, цвет плодородия и жизни;желтый, солнечный, освежает, является воздушным.

Длинные юбки придают образу свободу, естественность в поведении и в стиле жизни.