Алеся Кафельникова впервые рассказала о беременности: “Всегда мечтала быть мамой”

Дочь олимпийского чемпиона по теннису Евгения Кафельникова 22-летняя известная модель Алеся вчера вечером опубликовала свои “беременные” фото. На снимках молодая женщина на последних месяцах беременности. Алеся, которая недавно вышла замуж за своего возлюбленного, бывшего бойфренда актрисы Светланы Ходченковой, предпринимателя Георгия Петришина, впервые подтвердила, что ждет от любимого ребенка. В подписи к фотографии Алеся призналась, что всегда хотела быть молодой мамой и встретив будущего мужа, решила – именно он будущий отец ее малыша.

Мало кто знает, но я всегда мечтала быть молодой мамой, и лет с 18 меня не покидала эта мысль. А встретив своего мужа, я сразу же, не раздумывая, ему это сказала: “от таких как ты нужно срочно рожать”. Мысли вслух и они схожи, вуаля! Мне очень повезло с человеком, которого я встретила, в нем есть все, о чем я могла только мечтать, – написала Алеся.

Алеся Кафельникова

Далее она призналась, что на снимке она находится на 31 неделе беременности, но когда именно было сделано фото, не уточнила. Многие пользователи сети подозревают, что Алеся уже родила. Поводом для подобных домыслов стал недавний комментарий отца Алеси Евгения Кафельникова в соцсети. 47-летний спортсмен назвал себя дедушкой.

Кроме того, такое вполне возможно еще и потому, что Кафельникова новости о своей личной жизни распространяет уже постфактум. Впервые о беременности Алеси Кафельниковой заговорили еще в декабре прошлого года. В конце февраля слухи неофициально подтвердила светская львица Надя Сказка, но тогда сама Алеся все опровергла.

Напомним, 22-летняя модель и дочь самого титулованного теннисиста в истории России Евгения Кафельникова, Алеся, закрутила роман с 34-летним руководителем рекламного агентства Георгием Петришиным, экс-женихом Светланы Ходченковой, еще в прошлом году. О начале знакомства с бойфрендом Алеся рассказала в Instagram-историях в октябре 2020 года.

Я пришла на ужин в компании друзей, села за стол и поймала взгляд человека, смотрящего на меня. Чуть позже я заметила, что он продолжает смотреть на меня, прям все время смотреть, пока я ем, разговариваю, провожу время в компании своих друзей, он не отводил взгляда. Меня это смутило. Я не люблю, когда за мной следят, меня вводит это в паранойю. Я не понимала, почему чувак уставился на меня, пока я ем. Ну а потом он подошел спросить номер, а утром уже стоял с букетом у моего подъезда. Месяц назад 22 мая 22-летняя Алеся Кафельникова вышла замуж за своего возлюбленого Георгия Петришина. Об этом девушка сообщила в своем Instagram-аккаунте. Дочь олимпийского чемпиона по теннису Евгения Кафельникова опубликовала “говорящий” снимок.

Алеся Кафельникова с мужем Георгием Петришиным