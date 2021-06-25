 

Создает эффект густых волос: “Волнистый боб”- тренд лета 2021

25.06.2021, 7:40, Разное
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Правильно подобранная прическа способна творить настоящие чудеса. Она не только омолаживает и освежает, но и делает волосы более здоровыми и густыми. В течение многих лет классический боб был одной из самых модных стрижек, и каждый год появлялось множество его вариаций. В 2021 году все внимание обращено на волнистый боб – прическу, которая увеличит объем наших прядей.

Кому подойдет волнистый боб

У вас редкие и тонкие волосы? Благодаря такой прическе вы избавитесь от проблемы раз и навсегда. Волнистый боб – самая модная прическа этого сезона. Она удобная, практичная и невероятно сексуальная. Кому же следует ее выбрать?

Такая прическа подойдет к любой форме лица, поэтому нам не нужно беспокоиться о нежелательных побочных эффектах. Более того, если у вас острые черты лица, такой вид стрижки отлично их смягчит, а в случае круглого лица сделает его более узким.

Волнистый боб отлично смотрится как на прямых, так и на вьющихся волосах. Многие женщины даже создают на прядях эффект морской волны, чтобы волосы выглядели максимально естественно.

Особенности стрижки

Волнистый боб в первую очередь ориентирован на асимметричную форму. Подстригаем волосы так, чтобы шея была открыта, а перед немного длиннее. Благодаря этому пряди визуально кажутся более густыми и здоровыми. Более того, этот тип прически сделает ваш внешний вид невероятно беспечным и олдскульным. Поэтому эта вариация прически и стала такой модной, она выглядит очень эстетично и просто.

Челка и боб

Многие женщины также решают добавить в прическу челку. В этом году челка переживает вторую молодость. Их носят все законодательницы моды и крупнейшие звезды мира. В этом случае нужна челка-шторка, т. е. удлиненная челка, которую любят наши французские друзья.

Волнистый боб выглядит легко и воздушно. Эта стрижка придаст вашим волосам объем и глубину. Волнистый боб – это прекрасный выбор для обладательниц тонких волос.



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