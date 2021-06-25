У врача, лечившего пивом COVID-19, не умер ни один пациент

Новая методика лечения последствий коронавируса зарегистрирована в Германии.

Её автором стал пульмонолог больницы в Шверине Рихард Хольбрих, решивший пренебречь стандартными протоколами лечения и использовать в качестве основного препарата пиво.

Согласно результатам исследований, из 3 тысяч пациентов с COVID-19 с начала года, которых вёл Хольбрих, ни один из них не умер, а реабилитация больных проходила вдвое быстрее, чем у других заболевших. Несмотря на слабую доказательную базу метода, эксперты Минздрава ФРГ признали терапию эффективной.

– Я считаю, что главное – мотивировать организм побеждать болезнь, а для этого лечение должно быть приятным. Пациенты видят стимул. Что интересно, то пиво отлично принимали даже больные, введённые в состояние искусственной комы. Буквально 2-3 дня и мы переводили их с аппаратов ИВЛ в обычную палату, – рассказал доктор.

Хольбрих предупредил, что самостоятельно лечиться пивом не стоит, поскольку человек точно не сможет назначить себе терапию. Только врач, опираясь на результаты анализов, сможет принять правильное решение в отношении марки и количества хмельного напитка.

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