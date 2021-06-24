Смоки айс: секреты, лайфхаки идеальной растушевки теней и тренды-2021

Смоки айс является универсальным способом подчеркивания красоты глаз и добавления внешности большей выразительности и яркости. Многие девушки считают, что выполнение такого макияжа является достаточно трудоемким занятием, однако на самом деле это совсем не так. Нужно просто знать несколько нехитрых приемов относительно того, как нанести тени, а также как провести их растушевку.

Что потребуется для выполнения макияжа смоки айс?

Чтобы сделать идеальный макияж, потребуется несколько оттенков теней. Чтобы обеспечить стойкость и насыщенность оттенков, потребуется хорошая база.

Область вокруг глаз отличается достаточно активной мимикой. Именно поэтому сухие тени будут достаточно быстро осыпаться. Чтобы предотвратить это, выполнение смоки айс нужно начинать с нанесения кремовых продуктов, таких как праймер для теней или карандаш для глаз. Также отлично подойдут кремовые тени, так как они содержат достаточное количество пигментов и хорошо фиксируются на коже век.

Праймер и кремовые тени можно наносить и растушевывать пальцами для создания эффекта легкой дымки. Для создания более четкого графического эффекта потребуется несколько кистей для макияжа.

Плоская кисть имеет три рабочие поверхности. Две стороны предназначены для нанесения сухих теней на подвижное веко, а срез – для растушевки ресничного контура. Кисть-бочонок отлично подойдет для растушевки карандаша во внешнем уголке глаза и нанесения теней в складку века.

Пушистые кисточки нужно взять как минимум в двух размерах. Та, что поменьше, потребуется для растушевки в складке века, а та, что побольше, – для финальной растушевки теней в дымку.

Техника нанесения макияжа

Изначально на чистую кожу век наносится немного праймера для теней. Для этого нужно использовать небольшую пушистую кисточку или же равномерно распределить базу пальцами на веках. Достаточно тонкого слоя, так как если праймера будет много, то тени могут скатываться и осыпаться.

Затем нужно хорошо прорисовать при помощи стойкого карандаша верхнюю и нижнюю слизистую. Для обработки ресничного контура лучшим вариантом будет каял, так как его можно удобно растушевать. Прорисовать карандашом по контуру глаза сверху и снизу. Это будет основа для макияжа смоки айс.

Затем взять плоскую кисть и при помощи среза хорошо растушевать карандаш. Стоит двигаться вдоль контура глаза короткими отрывистыми движениями по горизонтали. Контур должен получиться достаточно насыщенным. Не стоит растушевывать границы, чтобы получился идеальный градиент с кожей. Затем пройтись по внешнему уголку глаза, немного заходя за естественную складку века. Небольшой пушистой кисточкой растушевать границы карандаша.

После того как база будет создана, можно переходить к нанесению теней. Для этого большой пушистой кисточкой нанести тени нейтрального оттенка или прозрачную пудру. Покрыть всю область нанесения кремовых продуктов. Нужно покрыть пудрой или нейтральными тенями веко, уголок глаза и область под бровью.

Для выполнения классического смоки айс достаточно будет только 2-3 оттенков теней. Изначально нужно покрыть светлым цветом верхнее подвижное веко, а затем растушевать его. Ближе к ресничному краю нанести средний цвет, а по ресничному контуру использовать самый темный оттенок. Все нужно хорошо растушевать.

Средний оттенок теней также нужно нанести во внешний уголок глаза и растушевать по складке верхнего века. В уголке глаза и под бровью добавить сияющие светлые блики.

Форма растушевки

Освоив классический вариант растушевки смоки айс, можно немного поиграть с формами, чтобы сделать макияж более оригинальным и интересным. Вот несколько достаточно интересных вариантов.

Вытянутый смоки айс (главное фото)

Для создания эффекта кошачьего глаза можно нарисовать широкую стрелку, а затем растушевать ее. Начинать макияж нужно с нанесения кремовых средств, хорошо проработав ресничный контур и слизистые. При растушевке карандаша нужно сделать переход от внешнего уголка глаза к вискам. При нанесении теней не стоит заходить слишком высоко за складку верхнего века, а также не нужно сильно опускать область нижнего века. Это позволит визуально вытянуть глаза.

Чтобы глаза не казались слишком узкими, нужно нижнюю слизистую оставить незакрашенной или же нанести на нижнее веко светлый карандаш. Это позволит раскрыть взгляд.

Круглый смоки айс

Это еще одна техника макияжа, которая помогает сделать глаза визуально больше. Круглый смоки айс делает взгляд достаточно выразительным и кукольным. При создании такого макияжа не стоит вытягивать форму растушевки в стороны. Нужно просто наносить тени по верхней складке и тушевать их практически до брови.

На нижнем веке сделать растушевку более мягкой, сохраняя максимальную насыщенность цвета именно у ресничного контура. В центре нанести светлые тени, которые могут быть как матовыми, так и блестящими.

Cut crease

Это еще одна достаточно интересная техника, благодаря которой можно создать эффектный контрастный макияж. Она подразумевает то, что нужно растушевать складку, подчеркнуть нижнее веко и хорошо проработать нижний контур.

Затем нанести полоской кистью консилер вплоть до естественной складки и зафиксировать его светлыми тенями. С таким макияжем отлично смотрятся графичные стрелки. Можно также добавить несколько пучков накладных ресниц.

Цветной смоки айс

Для каждодневного макияжа отлично подойдут натуральные тона, а при желании его можно трансформировать в вечерний вариант, усилив цветовую гамму темными тонами. Отработав различные схемы нанесения, можно поиграть с сочетаниями ярких цветов.

В случае с цветными смоки айс нужно начинать макияж с глаз, а оттенок и остальную декоративную косметику наносить уже после этого. Яркие тени могут осыпаться и оставлять пятна на скулах и щеках. Излишки нужно убрать при помощи ватного диска или влажной салфетки, смоченной в мицеллярной воде. После этого нанести увлажняющий крем и тональный крем.

Если хочется сделать цветной смоки айс в темной и насыщенной гамме, то для базы нужно использовать темные кремовые продукты, а для пастельных тонов потребуется белая база или карандаш. Чтобы оттенки получились максимально насыщенными и красивыми, нужно выбирать карандаш в тон теней.

Не стоит бояться сочетать различные текстуры. Можно сделать макияж полностью матовым или добавить ему красивое сияние.

Вот несколько модных трендов макияжа, которые будут особенно актуальными в летнем сезоне.

Гранж

Смоки айс в стиле панк нарушает все правила и схемы нанесения. Черный карандаш, толстый слой туши и одна кисточка – это все, что потребуется для выполнения макияжа.

Не стоит бояться размашистых движений и некоторой неопрятности. Это позволит добавить образу особый шик.

Пастель

Весной и летом хочется некоторой нежности и мягкости. Именно поэтому в макияже можно сделать нежные акценты.

Пастельный матовый смоки айс чистых тонов в сочетании с хорошо прокрашенными и разделенными ресницами поможет настроиться на романтическое настроение. Можно добавить несколько кремовых румян на скулы и нос для красивого эффекта кожи.

Металлик

В тренде различные футуристичные акценты, медные или золотые тени, которые как нельзя лучше вписываются в летний образ.

Наносить их нужно достаточно плотно и только лишь на верхнее веко. Сочетать их следует с прозрачным блеском для губ и черной тушью.

Чтобы создать красивый смоки айс, нужно изучить несколько техник и выбирать оптимальный вариант под настроение. Макияж может быть строгий, аккуратный или более размытый в стиле рок. Самое главное, чтобы он подчеркивал индивидуальность.