Тревожный сигнал для Америки – на учениях в Тихом океане Россия отрабатывает уничтожение вражеских авианосцев

Тихоокеанский флот РФ играет мускулами недалеко от Гавайев, как раз в тот момент когда американские военные готовятся к проведению ракетных испытаний в этом районе.

Томас NEWDICK 21 ИЮНЯ 2021 г.

ВМС США Россия предоставила подробную информацию о своих недавних морских и воздушных учениях, проведенных в центральной части Тихого океана.

Учения включали в себя имитацию атак на условную авианосную ударную группу (АУГ). Несмотря на то, что мы не знаем точно когда проходили эти учения, заявление о них было сделано всего через несколько дней после сообщений о том , что истребители ВВС США F-22A Raptor Stealth были подняты с Гавайских островов в ответ на активность РФ в регионе. Согласно отчетам о полетах, это была вторая такая миссия – взлет по тревоге, за много недель . Активное присутствие России, по-видимому, в значительной степени встревожило правительство США, даже побудив его в ответ перебросить группу авианосцев в регион, но подробности о том, что именно происходит и почему это так тревожно, остаются неясными.

Сегодня Минобороны РФ опубликовало отчет о маневрах Тихоокеанского флота, которые описываются как отработка «задач по уничтожению авианосной ударной группы условного противника». Имитационные удары крылатыми ракетами были нанесены флагманским кораблем Тихоокеанского флота – крейсером “Варяг” (тип «Слава») – на фото вверху этой статьи, а также эсминцем «Маршал Шапошников» (тип «Удалой» ) и корветами “Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов” , “Громкий” и “Совершенный” (класс «Стерегущий»).

Ту-142МЗ Медведь-Ф мод. 4 – самолет, который, кажется, был причиной того что F-22 дважды за последние последние недели поднимались в воздух с их гавайской базы.

Сообщается, что два отряда кораблей действовали на расстоянии около 300 миль друг от друга, причем один из них играл роль противника. В маневрах также участвовали безымянная подводная лодка ВМФ РФ и пара Ту-142МЗ «Медведь-Ф» 4 (дальних противолодочных самолета из состава морской авиации Тихоокеанского флота с авиабазы ​​Елизово на Камчатке) в сопровождении перехватчиков МиГ-31БМ Foxhound .

Оба отряда «отработали задачи по обнаружению, противодействию и нанесению ракетных ударов по авианосной ударной группе условного противника», – заявили в Минобороны России. Помимо противокорабельных ударов, оперативная группа также проверила свою готовность к выполнению зенитных и противолодочных задач, добавили в Минобороны России.

Официальное видео Минобороны России, показывающее недавние маневры в центральной части Тихого океана, которые включали имитацию атаки на условную авианосную ударную группу противника:

Минобороны РФ заявляет, что все это происходило на расстоянии примерно 2500 миль к юго-востоку от Курильских островов. Указанное местоположение в целом соответствует сообщениям американских СМИ о том, что российские военные корабли проводят свои маневры в районе между 300 и 500 милями к западу от основных Гавайских островов.

Honolulu Star Advertiser процитировал анонимного американского чиновника, заявившего, что российские военно-морские учения проходят «в нескольких сотнях миль к западу от штата Алоха».

Неподтвержденные спутниковые изображения от 19 июня предположительно показывают некоторые из надводных кораблей ВМФ РФ всего 35 морских милях к югу от Гонолулу, Гавайи. На фотографиях, как говорят, их сопровождают три эсминца ВМС США класса Арли Берк и корабль береговой охраны США класса Сентинели, хотя имеющиеся изображения всё таки кажутся неубедительными. Тем не менее, эти фотографии, если они правдивы, помещают российские корабли намного ближе к Гавайям, чем указывает в настоящее время любой из других источников, при этом очень необычно, что нет соответствующих свидетельств от очевидцев из местных жителей в окрестностях.

#OSINT # BMØ #Россия #ВМС США # Тихоокеанский регион # Гавайи @USPacificFleet Крупный российский военно-морской флот всего в 35 морских милях к югу от Гонолулу, Гавайи, 19.06.2021. В сопровождении трех эсминцев класса «Арли Берк» и одного «стража» класса Coast Guard Cutter. pic.twitter.com/OBHE3iS3xb



– OSINT-1 (@ OSINT_1) 20 июня 2021 г.

C другой стороны, самолеты Ту-142 ВМФ России, как сообщается, провели в воздухе более 14 часов, преодолев при этом расстояние около 6200 миль. . Их над Тихим океаном дозаправил самолет-заправщик ВКС РФ Ил-78 «Мидас».

В заявлении Минобороны РФ также утверждается, что имитационные ракетные удары наносились как с надводных кораблей, так и с воздуха, хотя неясно, какие самолеты были задействованы в этой части учений. Помимо Ту-142МЗ и МиГ-31БМ, министерством были упомянуты противолодочный самолет Ил-38 Май, и Ка-27 Helix – противолодочный и поисково-спасательный вертолет корабельного базирования. Ни один из этих самолетов не может запускать противокорабельные крылатые ракеты, хотя МиГ-31БМ модернизируется для установки на него «Кинжала» – баллистической ударной ракеты воздушного базирования», которая в прошлом описывалась как «средство поражения авианосцев». Однако, если сообщения о том, что Северный флот скоро получит “Кинжал” уже появились, то Тихоокеанский флот пока не получил никаких образцов этого оружия.

Что касается шести Ил-38, в состав которых входили как оригинальные Ил-38, так и модернизированные Ил-38Н, их задача заключалась в поиске и отслеживании подводных лодок из группы «врага». Летая парами, самолеты совершали маневры над Охотским морем и Тихим океаном, находясь в воздухе каждый раз около восьми часов, и сбрасывая гидроакустические буи.

ПАПАС ДОС / ВИКИМЕДИЯ Ил-38Н ВМФ России.

По данным Минобороны России, нынешняя серия маневров в центральной части Тихого океана – первая в своем роде, проводимая Тихоокеанским флотом за последние годы, и в ней задействованы, в общей сложности, до 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, плюс такое же количество самолетов. На прошлой неделе российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что флотилия Тихоокеанского флота такого же размера недавно «отрабатывала командование и управление ударной группой в операциях на значительных расстояниях». Описанный сегодня сценарий с крылатой ракетой мог произойти и на предыдущем этапе учений.

Газета Honolulu Star Advertiser сообщила, что 18 июня, пара F-22 была поднята для перехвата «бомбардировщиков Russian Bear, направлявшихся… в сторону Гавайев». В данном случае «бомбардировщики» – это, скорее всего, описание самолета Ту-142 ВМФ России. Информационные агентства часто описывают Ту-142 как бомбардировщик, поскольку он имеет много общего с стратегическим ракетоносцем ВКС РФ Ту-95МС «Медведь-Н».

На прошлой неделе The War Zone сообщила, что 14 июня, три F-22 ВВС США дислоцированные на совместной базе Перл-Харбор-Хикэм были подняты на перехват. CBS News впоследствии сообщило, что, по словам неназванных официальных представителей министерства обороны США, F-22 вылетели к самолетам, связанным с российскими военно-морскими учениями. Опять же, CBS сообщило тогда, что российские самолеты были «бомбардировщиками», хотя вероятными кандидатами являются три самолета Ту-142МЗ, которые в то время принимали участие в маневрах Тихоокеанского флота, видео которых было опубликовано Министерством обороны России.

Тем не менее, в обоих случаях рассматриваемые российские самолеты никогда не входили в гавайскую опознавательную зону ПВО и не были фактически перехвачены.

F-22 ВВС национальной гвардии Гавайев выруливают по рулежной дорожке совместной базы Перл-Харбор-Хикэм во время учений «Sentry Aloha».

По-прежнему остаются вопросы, в частности, по первому инциденту, поскольку до сих пор нет официального официального подтверждения того, что F-22 были подняты на перехват и почему, на самом деле, перехвата не было. Затем есть движение авианосной ударной группы ВМС США, базирующейся вокруг авианосца USS Carl Vinson (CVN-70), ближе к Гавайям, по-видимому, в ответ на передвижения кораблей России. Во-первых, это движение не было официально подтверждено, но 17 июня ВМС спокойно признал что USS Carl Vinson и его ударная группа действовали вблизи Гавайских островов, не раскрывая когда они прибыли, и почему.

Эсминец УРО USS Dewey (DDG-105) и авианосец USS Carl Vinson совершают переход через Тихий океан в начале этого месяца.

Вся эта деятельность предшествовала запланированному испытанию ракет ПРО, для которого ещё 16 июня было выпущено навигационное предупреждение. Это, по-видимому, имелся в виду пуск связанный с противоракетной обороной, с Кадьяка, Аляска, сегодня, 21 июня. На Кадьяке находится комплекс Тихоокеанского космодрома на Аляске, объект, который регулярно используется в испытаниях Агентством противоракетной обороны (MDA) и его партнерами. В этих предупреждениях также указывалось на возможный удар или удары какого-либо рода на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах, еще одном объекте, который обычно используется в военных испытаниях системы ПРО США.

Кроме того, по состоянию на вчерашний день, цепочка связанных с MDA кораблей радиолокационного слежения, была, по-видимому, развернута в центральной части Тихого океана. Они были выстроены по тому же маршруту, что и тот, который обозначен в навигационных предупреждениях, почти подтверждая, что они готовятся к мониторингу испытания. The War Zone обратилась к MDA за дополнительной информацией, а агентство направило наши запросы в офис министра обороны.

Вероятно, что американские военные в целом уделяют особое внимание российским военно-морским передвижениям в ходе подготовки к ракетным испытаниям. Стоит отметить, что среди российских кораблей, которые в последние недели были активны в водах вокруг Гавайев, есть известное судно для сбора разведданных, которое, как сообщается, появилось к северу от Оаху. По данным Honolulu Star Advertiser, это «Карелия», присутствие которой помешало запуску ракеты SM-6 в мае, что привело к его переносу.

U.S. NAVY Фотография времен холодной войны: разведывательный корабль ВМФ СССР «Карелия», плывет рядом с ракетным крейсером USS Texas (CGN-39) в 1988 году.

Рост активности российских военно-морских сил у Гавайев произошел во время встречи президента США Джо. Байдена и президента РФ Владимира Путина, прошедшего на прошлой неделе в Швейцарии. Этот саммит состоялся после дипломатической ссоры между Вашингтоном и Москвой в начале этого года, когда страны отозвали своих послов из столиц друг друга. На встрече президентов на этом фронте было найдено решение, предполагающее определенную степень сближения, но между двумя державами по-прежнему существует много.

В более общем плане, однако, растущая готовность ВМФ РФ проводить дальние маневры ближе к водам США теперь, кажется, добавила к его интересам Гавайи и центральную часть Тихого океана. В прошлом году, например, российские военно-морские силы осуществили всплытие подводной лодки с управляемыми ракетами «Омск» в Беринговом море у побережья Аляски. Всплытие “Омска” было связано с учениями которые были описаны как одни из крупнейших учений российского флота в Тихом океане после окончания холодной войны. Здесь напрашиваются параллели с описанием последних маневров, проведенных ближе к Гавайям. Однако существенная разница заключается в том, что всплытие “Омска” и связанные с ним учения вызвали активную реакцию со стороны американских военных и были подтверждены местными жителями, которые были свидетелями этих действий. Ничего из этого в последнем случае на самом деле не произошло.

Между тем, в высокопоставленный офицер ВМС США предупредил в прошлом году что, в результате возросшей подводной активности ВМФ России. в этой области, его служба больше не рассматривает восточное побережье США как «неоспариваемый» район или безусловное «убежище» для своих кораблей и подводных лодок. Это был лишь вопрос времени, когда подобная реальность вступит в игру в центральной части Тихого океана.

По мере того как российский флот все чаще отваживается проводить подобные учения на дальних расстояниях, вполне возможно, что военные корабли, подводные лодки и самолеты этой страны станут более обычным явлением и у берегов Гавайев. Тем не менее, четкая коммуникация или, вернее, полное ее отсутствие со стороны Пентагона в отношении этой продолжающейся ситуации в Тихом океане вызывает недоумение. Вполне возможно, что до встречи Байдена и Путина ВМС сделали все возможное, чтобы это не стало проблемой, но теперь, после того, как эта встреча произошла, отсутствие откровенности службы в отношении того, что является довольно беспрецедентной угрозой, по крайней мере, в последнее время, около Гавайев, вызывает недоумение.