Кому не рекомендуется клубника и сколько можно детям: что советуют диетологи в сезон

Сладкая и сочная клубника – одна из самых популярных летних ягод. Ее любят и взрослые, и дети. Диетологи подтверждают полезные свойства этой ягоды. Но всем ли можно ее употреблять? И сколько клубники рекомендуется есть детям без вреда для здоровья? Об этом мы поговорим в статье.

Чем полезна ягода

Клубника – прекрасный источник растительных волокон. Эта ягода стимулирует и облегчает пищеварение. Она содержит мало калорий и сахара, поэтому ее можно употреблять людям, желающим похудеть.

Клубника богата аскорбиновой и эллаговой кислотой и антоцианами. Эти вещества относятся к антиоксидантам, защищающим клетки от окислительного стресса. Они укрепляют иммунную систему, поддерживают здоровье сердца и замедляют старение организма.

Полезнее всего есть свежую клубнику. При замораживании или приготовлении варенья ягода вбирает сахаристые вещества, но утрачивает витамины и минералы. Не следует также подавать клубнику с сахаром. Это значительно повышает ее калорийность, так как ягода сама по себе имеет сладкий вкус.

Диетологи советуют отрывать зеленые плодоножки непосредственно во время употребления. Если удалить их раньше, то ягода потеряет немалую часть витамина C.

Противопоказания

Клубника содержит много кислот. Поэтому ее нельзя есть людям с гастритом и язвой желудка. Эта ягода может раздражать слизистую органов пищеварения.

Клубника относится к сладким плодам. Поэтому диабетикам ее следует употреблять с осторожностью, предварительно посоветовавшись с врачом.

Многие люди страдают аллергией на клубнику. Они не переносят вещество, придающее плодам красный цвет. В этом случае ягоды нужно полностью исключить из рациона.

При заболеваниях суставов клубнику есть не рекомендуется. Эта ягода содержит щавелевую кислоту, которая может спровоцировать обострение болевого синдрома.

Сколько клубники можно детям

Дети очень любят сладкую клубнику. Но красная ягода нередко становится причиной аллергической реакции у малышей. Этот продукт допускается давать ребенку в возрасте не ранее 2 лет.

Если малыш знакомится с клубникой в первый раз, то ему нужно давать не более половинки ягоды. Затем следует понаблюдать за самочувствием ребенка. Если у него отсутствуют кишечные расстройства и высыпания на коже, то количество клубники можно постепенно увеличить. В день ребенку можно съедать столько ягод, сколько помещается на его ладошке.

Врачи рекомендуют давать малышам клубнику вместе с молочными продуктами: йогуртом, творогом, сметаной, мороженым. Это снижает риск пищевой аллергии.

Разгрузочные дни

Многие люди в летний сезон устраивают разгрузочные дни на клубнике. Это вкусный и приятный вариант похудения. Но следует учитывать, что эта ягода может усиливать чувство голода. Поэтому придерживаться такой диеты не всегда бывает просто.

Во время разгрузки нужно съедать полкило клубники в день. Кроме этого, допускается пить зеленый чай и минералку в любом количестве. Такая диета помогает не только похудеть, но и вывести шлаки и токсины. Вы избавитесь от лишнего веса и одновременно очистите свой организм.

Заключение

Клубника – вкусная и полезная сезонная ягода. Но употреблять ее нужно в меру, учитывая особенности своего организма. Не следует перекармливать клубникой детей. Ведь малыши отличаются повышенной чувствительностью к ягодам красного цвета.