Покупатель футболки сборной Украины останется под подпиской о невыезд
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Подписка о невыезде выбрана в качестве меры пресечения в отношении жителя Санкт-Петербурга, который приобрел форму сборной Украины по футболу.
Заказ мужчина сделал в одном из интернет-магазинов. Оперативники задержали петербуржца в пункте выдачи товара сразу после оплаты покупки. Согласно информации от следователей, футболка сборной Украины содержит материалы экстремистского характера. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 5 лет по статье УК РФ 280.1. «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации».
В управлении СК по Санкт-Петербургу добавили, что изучают видеозаписи с целью привлечения к ответу ещё 15 лиц, которые приобрели символику сборной Украины по футболу.
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