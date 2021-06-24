Мятежник, прилипала, загадочный, эмоционально недоступный: с каким типом мужчин ваш знак зодиака советует вам не встречаться

Влюбленность сложно контролировать. Мы начинаем встречаться с человеком и только по мере развития отношений узнаем все больше о его характере. Когда мы влюблены, мы идеализируем партнера, не замечаем тревожных сигналов, указывающих, что он нам не подходит. Как избежать токсичных отношений и предотвратить болезненный разрыв? Лучше избегать людей, которые потенциально вам не подходят. У каждого знака зодиака они свои. Расскажем о них ниже.

Овен

Овны – прямолинейные и вспыльчивые люди. Они любят спорить, их легко спровоцировать на конфликт. Поэтому в пару им подойдут спокойные люди, миротворцы и дипломаты. Женщинам-Овнам ни в коем случае не стоит связываться с двуличными и скрытными мужчинами.

Ваши отношения превратятся в постоянное соревнование. Вам нужно знать правду, вы любите открыто обсуждать все имеющиеся проблемы. Скрытный мужчина будет их замалчивать, избегая конфликтов. Такие эмоциональные качели вряд ли принесут счастье и вам, и вашему партнеру.

Телец

Тельцы имеют сложный характер. Они могут быть упрямыми и капризными, но в то же время дружелюбными и веселыми. По натуре своей женщины-Тельцы – оптимисты, которые не любят сидеть на месте. Поэтому им не нужно связывать жизнь с меланхоличным и угрюмым мужчиной. Такой партнер будет подавлять вашу энергию, вы вряд ли сможете построить с ним доверительные отношения. Нет, ничего плохого в меланхоличных людях нет. Просто Тельцы никогда не смогут перенять их образ жизни.

Близнецы

Близнецы – доброжелательные, но при этом очень чувствительные люди. Таким женщинам важно получать отдачу в отношениях. Поэтому им нужно избегать мужчин, которые думают только о себе. Равнодушный партнер, зацикленный только на себе, не сделает вас счастливым. Сторонитесь мужчин, которые не готовы идти на компромиссы. Их упрямство не поможет вам построить крепкие отношения, наоборот, это качество только разрушит их. Эгоисты-собственники не принесут вам счастья, но могут причинить вам много боли, подавив вашу чувственную натуру.

Рак

Раки – люди дружелюбные и ранимые. Такие женщины сильно привязаны к своей семье, им нравится обустраивать домашний очаг. Они отдыхают, когда находятся в окружении своих близких. Женщинам-Ракам определенно не стоит встречаться с мужчинами-одиночками, которые сторонятся своих семей. С карьеристами тоже будет сложно найти общий язык, потому что у вас всегда будут разные приоритеты.

Лев

Львы – личности неординарные и сильные. Такие женщины – настоящие лидеры, поэтому они часто выбирают мягких и податливых мужчин. Но им стоит избегать прилипал. Излишняя навязчивость партнера лишит вас независимости, которую вы так цените. Вам нравится самостоятельно строить свою жизнь, поэтому вы не сможете построить счастливые отношения с навязчивым или ревнивым мужчиной.

Дева

Девы – большие перфекционисты и приверженцы порядка. Им нравится, когда жизнь соответствует их заранее составленным планам. И к своему партнеру Девы предъявляют немало требований. Им важно, чтобы мужчина окружал их теплом и заботой, не был слишком эгоистичным. Поэтому они будут чувствовать себя некомфортно в обществе эмоционально-недоступного партнера.

Весы

Весы – добрые и тихие люди. Они наслаждаются своей тихой жизнью без перемен и эмоциональных качелей. Поэтому им не подойдет мужчина-мятежник. Он перевернет их жизнь с ног на голову: поначалу это может показаться чем-то непривычным и интересным, но вскоре его непредсказуемость и эгоистичность вам наскучит. Ищите партнера, который будет заботиться и уважать вас.

Скорпион

Скорпионы – очень ревнивые люди, поэтому им нужен преданный партнер. Таким женщинам важно знать, что они могут доверять своему мужчине. Если партнер постоянно флиртует и заигрывает с противоположным полом, вы постоянно будете терзать его ревностью. Это не принесет счастья ни ему, ни вам.

Стрелец

Стрельцы – открытые люди, им нравится делиться подробностью своей жизни. Поэтому они никогда не уживутся с закрытыми людьми. Им нужно избегать мужчин, которые не любят, когда в их личное пространство кто-то вторгается.

Козерог

Женщины-Козероги – личности прямолинейные, волевые и честные. Это сильные люди, которые часто подавляют своего партнера. Поэтому им нельзя встречаться с властными мужчинами. Как и у Овнов, их жизнь превратится в бесконечное соревнование, которое сделает несчастными обоих партнеров.

Водолей

Водолеи – люди свободные и независимые. Им нравится, когда отношения не сковывают их личность. Поэтому женщинам-Водолеям так важно избегать мужчин, которые стремятся доминировать над своей партнершей. Отношения с ними лишат вас возможности быть спонтанной и свободной. Такие ограничения не принесут вам счастья, поэтому через месяц-другой вы сами пожалеете и прекратите отношения.

Рыбы

Женщины-Рыбы – мечтательные личности, которым нравится витать в облаках. Им нужен сильный и заботливый мужчина, рядом с ним они будут чувствовать себя в безопасности. Поэтому им стоит избегать загадочных партнеров. Вы не сможете построить с ним доверительные отношения. Избегайте любой недосказанности. Если мужчина был в болезненных отношениях или до сих пор дружит в бывшей, вам с ним не по пути.