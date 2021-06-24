 

Анджелина Джоли рассказала об операции дочери Захары

24.06.2021, 18:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Анджелина Джоли – актриса, миротворец, многодетная мать и постоянный приглашенный редактор популярного американского издания – заговорила о личном, о детях. Специально для журнала Time Magazine Джоли взяла интервью у студента-медика Мэлоуна Муквенде, подняв сложную медицинскую тему об особенностях научного подхода к лечению людей разной расы. Большинство медицинских источников ориентированы на пациентов с белым цветом кожи, поэтому Анджелина, которая в свое время взяла на попечение детей из разных стран, прекрасно понимает проблему. Тем более, что недавно ее приемная дочь Зараха перенесла операцию.

У меня есть дети разного происхождения, и я знаю, когда у всех появлялась сыпь, она выглядела совершенно по-разному в зависимости от цвета их кожи. Но всякий раз, когда я смотрела медицинские источники, ориентиром всегда была белая кожа. Недавно моя дочь Захара, которую я удочерила в Эфиопии, перенесла операцию, и после этого медсестра посоветовала мне позвонить им, если ее кожа “станет розовой”, – призналась актриса. Проблемы со здоровьем у детей Джоли возникли в прошлом году. В мартовской колонке Times Анджелина Джоли написала о важности поддержки женщинами друг друга и рассказала, что ее двум дочерям недавно пришлось пережить операции. Актриса уточнила, что одна из них – Захара, а имя другой не назвала, обозначив ее “младшая дочь”. Позднее папарацци заметили актрису с дочерью Шайло, которая передвигалась с помощью костылей. Диагноз старшей дочери актриса так и не назвала, а младшая легла под нож хирурга из-за проблем с бедром.

Анджелина Джоли с дочерьми Захарой и Шайло

Напомним, что у Джоли шестерых детей – трое биологических и столько же приемных. Сейчас Джоли судится с бывшим мужем Брэдом Питтом, чтобы получить единоличную опеку над детьми.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.05 / К преодолению проблем растворимости в органической химии

26.05 / ВШЭ – российский лидер шанхайского рейтинга по всем своим предметным группам

15.09 / Медики назвали причины появления диареи и боли в теле

16.04 / Российским дачникам напомнили о штрафах: что нельзя делать

12.09 / Над Ватиканом засняли оранжевый дисковидный НЛО

31.08 / Змея заползла в рот спящей россиянке

22.05 / Маски в любовных отношениях: чем опасно утаивание истинных чувств и эмоции в паре

21.01 / Скандалы: Россияне уходят в банкротство

19.06 / Цепкало назвал Лукашенко трусом: Испугался дискуссии с домохозяйкой Светой

09.09 / «Дело профессоров»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика