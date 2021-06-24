Анджелина Джоли рассказала об операции дочери Захары

Анджелина Джоли – актриса, миротворец, многодетная мать и постоянный приглашенный редактор популярного американского издания – заговорила о личном, о детях. Специально для журнала Time Magazine Джоли взяла интервью у студента-медика Мэлоуна Муквенде, подняв сложную медицинскую тему об особенностях научного подхода к лечению людей разной расы. Большинство медицинских источников ориентированы на пациентов с белым цветом кожи, поэтому Анджелина, которая в свое время взяла на попечение детей из разных стран, прекрасно понимает проблему. Тем более, что недавно ее приемная дочь Зараха перенесла операцию.

У меня есть дети разного происхождения, и я знаю, когда у всех появлялась сыпь, она выглядела совершенно по-разному в зависимости от цвета их кожи. Но всякий раз, когда я смотрела медицинские источники, ориентиром всегда была белая кожа. Недавно моя дочь Захара, которую я удочерила в Эфиопии, перенесла операцию, и после этого медсестра посоветовала мне позвонить им, если ее кожа “станет розовой”, – призналась актриса. Проблемы со здоровьем у детей Джоли возникли в прошлом году. В мартовской колонке Times Анджелина Джоли написала о важности поддержки женщинами друг друга и рассказала, что ее двум дочерям недавно пришлось пережить операции. Актриса уточнила, что одна из них – Захара, а имя другой не назвала, обозначив ее “младшая дочь”. Позднее папарацци заметили актрису с дочерью Шайло, которая передвигалась с помощью костылей. Диагноз старшей дочери актриса так и не назвала, а младшая легла под нож хирурга из-за проблем с бедром.

Анджелина Джоли с дочерьми Захарой и Шайло

Напомним, что у Джоли шестерых детей – трое биологических и столько же приемных. Сейчас Джоли судится с бывшим мужем Брэдом Питтом, чтобы получить единоличную опеку над детьми.