Амаяк Акопян записал видеокурс для учителей по технике вброса на выборах

Известный российский иллюзионист Амаяк Акопян записал 30-минутное видео для учителей, которые будут работать на сентябрьских выборах.

В нём он показывает, как незаметно поместить в урну любое количество бюллетеней.

Амаяк Акопян является признанным мастером манипуляции – жанра иллюзионного искусства, где фокусник работает без аппаратуры, а пользуется лишь ловкостью рук и законами человеческого восприятия. Именно эту науку он попытался преподать учителям в своём фильме.

– Бюллетени надо взять в левую руку и ни в коем случае ей не двигать. А в правую руку надо взять букет цветов и красиво размахивать им. Пока наши любимые зрители смотрят на цветы, они не видят вашей левой руки. А чтобы они смотрели на цветы, вы тоже должны смотреть на цветы. Вбрасывать бюллетени надо, не глядя на урну. Чтобы это получилось, надо много тренироваться, – говорит с экрана Амаяк Акопян в образе волшебника Рахата Лукумыча, в котором он выступал в программе «Спокойной ночи, малыши».

Действительно, все иллюзионисты отвлекают внимание зрителей от своих манипуляций движениями руки. Вторая рука в это время прячет шарик в карман или достаёт платочек, который потом появляется неизвестно откуда. Точно так же будет и с бюллетенями на выборах в Госдуму.

Кто заказчик фильма, пока неизвестно, но в последнем кадре Акопян дует на стодолларовую купюру и вместо портрета президента Франклина на ней проступает лицо Эллы Памфиловой.

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