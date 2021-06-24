Черная соль имеет особую силу: как приготовить ее дома, чтобы она “работала”

Обычная и морская соль сейчас есть дома почти у всех хозяюшек, но оказывается, есть еще и черная соль, которая применяется в магии. И не нужно ее путать с четверговой, то есть собранной в Чистый четверг, ведь черная соль – это любая соль, окрашенная в черный цвет, так что и четверговая ею может быть без проблем. Использовать же ее можно для целого ряда ритуалов, а взять можно в некоторых магазинах, хотя лучше приготовить самостоятельно, ведь так ее свойства лишь усилятся.

Приготовление соли

В создании этого чудодейственного зелья нет ничего сложного. И понадобятся нам для этого такие ингредиенты:

пара горстей морской соли;горсть сажи с горшка или чугунной сковородки, либо горсть мелкой золы, либо горсть молотого черного перца.

Из-за плотности окрашивающей составляющей нужно будет немного отрегулировать ее количество, то есть взять чуть-чуть больше или меньше. Ведь важно, чтобы смесь получилась однородной и была сухой. И если из-за сажи соль получится маслянистой, можно добавить туда еще перца или золы. А еще можно окрасить соль черным мелом или порошковым красителем.

Защита дома

Чаще всего черную соль используют для того, чтобы защитить дом и родных от всякого зла и негатива. Делать это нужно рано утром на растущую луну, желательно во вторник или субботу. В это время нужно зажечь красную свечу, высыпать пару столовых ложек черной соли на блюдце и произнести:

“Земля-Матушка, Небо-Отец, прошу вас освятите и благословите эту соль и наделите ее силой своей. Пусть сбережет она дом и всех в нем живущих от злых людей и невзгод, болезней и потрясений, бед и неприятностей. Пусть всякое зло обходит наш дом стороной отныне и вовек. Аминь!”

После этого нужно взять блюдце и начать с ним обходить весь дом, рассыпая соль по углам и приговаривая:

“Соль рассыпаю, стену воздвигаю от людей злых и козней их, от невзгод да забот, недуга да беды, ссор да вражды. Сию стену не обойти, мимо можно лишь пройти. Земля-Матушка, благослови, Небо-Отец, защити!”

Очищение души и тела

Еще можно с помощью черной соли очистить душу и тело человеческое от хворей всяких, а жизнь человеческую – от проблем и негативного магического воздействия. Делать это нужно на убывающей луне, желательно в субботу.

И для начала нужно зажечь черную либо восковую свечу, проговорив:

“Матушка-Земля, прародительница наша, я (ваше полное имя) обращаюсь к тебе с просьбой. Очисти (ваше имя или имя человека, который болеет или имеет неразрешимые проблемы) от болезней, зла, несчастий и всего дурного, что тяготит его тело, душу и путь!”

После этого перед свечой нужно положить квадратный кусок черной ткани со сторонами в 20 см, в центр которой нужно насыпать столовую ложку черной соли. Ее следует накрыть ладошками и сказать:

“Матушка-Земля, заклинаю тебя, надели соль эту силой исцеления и очищения, дабы очистила и исцелила она (полное имя больного), его тело, душу и путь!”

Затем нужно сделать из ткани узелок, чтобы соль оказалась у него внутри, и перевязать его черной нитью, сделав несколько узелков четного количества. И потом им нужно прикоснуться к каждой части тела человека, приговаривая:

“Соль священная, заговоренная, благословенная, недуги-несчастья, сглазы-проклятья с (полное имя больного) сними. Их я снимаю, выговариваю, в соль переношу урочную, завидную, поперечную, постыдную от костей, кровей и судьбинушки всей!”

В конце же останется лишь сжечь узелок с солью, сказав: “Пусть все зло обернется прахом!”.

Укрепление здоровья

Также можно с помощью черной соли улучшить состояние здоровья человека или всей семьи. Делать это нужно на растущей луне в воскресенье. В это время следует насыпать пару столовых ложек черной соли в солонку, накрыть ее ладонями и проговорить:

“Мать-Земля, благая да милостивая, даешь ты жизнь и наделяешь все живое силой да здоровьем. А посему прошу тебя, наша прародительница, наделить соль эту своею жизненной силой, дабы каждый, кто есть ее будет, стал здоровым. Да будет так!”

После этого солонку всегда нужно держать на столе, чтобы каждый мог себе подсолить еду. А также можно ее использовать во время приготовления еды, приговаривая в момент посола блюда:

“Соль земная, Богом данная, на здоровье семьи благословленная. Как вкус в еде от нее прибавляется, так и здоровье от нее пусть прибывает! Аминь!”