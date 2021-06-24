Для омоложения и тонуса: учимся выбирать и применять жемчужную пудру

Все люди, особенно представительницы прекрасной половины человечества, мечтают о том, чтобы оставаться красивыми и молодыми как можно дольше. Считается, что это невозможно без огромных вложений и усилий, но на самом деле это не совсем так. Древние рецепты, пришедшие к нам с Востока, вдохновили производителей на создание косметических средств, изготовленных на основе удивительного ингредиента, а именно – жемчужной пудры. Доказано, что она является незаменимым помощником для сохранения красоты и устранения некоторых кожных проблем (например, пигментации). В данной статье мы расскажем вам, в чем же заключается польза жемчужной пудры, из чего она состоит и как нужно ее использовать, чтобы достичь желаемого эффекта.

Особенности и преимущества жемчужной пудры

С древности люди считали, что привлекательная женщина должна обладать пышными, здоровыми волосами и чистой кожей. Но не всегда нам удается выглядеть красиво. Настроение могут испортить разного рода воспаления, угри или морщины. В этом случае вы можете посетить косметолога либо обратиться за помощью к данному средству – жемчужной пудре.

Это поистине очень полезный продукт. Его изготавливают из настоящего жемчуга, добавляя туда разные минералы, витамины и микроэлементы. Используя его в домашних процедурах, вы за короткое время измените свой внешний вид, а вместе с тем поднимите свое настроение.

Раньше такую пудру делали только на территории Китая. В Поднебесной жемчужная пудра пользовалась огромным спросом у местных женщин. Они применяли ее для отбеливания кожи и сохранения красоты. Позднее о данном косметическом средстве узнали и в других странах. Так она стала популярна практически во всем мире.

Производители заботятся не только о том, чтобы пудра была эффективна при использовании, но и чтобы она была максимальна удобна. В аптеках и на сайтах ее можно найти совершенно в различных формах, например, в виде капсул, флаконов или порошка.

Состав жемчужной пудры

В составе данного средства присутствует речной, морской и озерный жемчуг. На данный момент нельзя точно сказать, какой из них обладает наиболее эффективными целебными свойствами. Однако принято считать, что самый полезный – морской жемчуг, потому что в нем больше йода. Кроме того, в пудре содержится целый ряд минералов и микроэлементов. Жемчужная пудра – настоящий кладезь витаминов. В нем находятся кальций, железо, цинк, калий и другие ценные вещества.

Иногда потребители сталкиваются с низкими ценами на продукт, что может натолкнуть на мысль, что производитель нечестен, и средство не даст желаемого результата. На самом деле низкая цена связана с тем, что при изготовлении этой пудры идет брак – жемчужины с визуальным дефектом. На составе же продукта это никак не отражается.

Как стоит применять жемчужную пудру

Было пройдено множество исследований, которые свидетельствуют о том, что систематическое применение этого удивительного средства положительно сказывается на внешнем виде человека. Ее использование имеет следующие преимущества:

Вы вновь обретете утраченную белизну зубов. Кроме того, жемчужная пудра способствует укреплению эмали. Вы добьетесь лучших результатов, если будете принимать витаминный комплекс с содержанием пудры, а также добавлять продукт в пасту или зубной порошок.С использованием пудры вы заметите, как разглаживаются морщины, пропадают прыщики, воспаления и пигментные пятна. Кожа радует своим свежим видом и здоровым сиянием.Использование данного средства способствует улучшению состояния волос. Они становятся более крепкими и пышными. Кроме того, пудра благотворно влияет на здоровье ногтей.

На сегодняшний день существует огромное количество разных косметологических рецептов, которые можно сделать на основе жемчужной пудры. Мы предлагаем вам ознакомиться с наиболее популярными вариантами. Приготовить их в домашних условиях не составит труда.

Рецепты с жемчужной пудрой

Для того чтобы сделать отбеливающую маску, вам нужно взять в одинаковых количествах жемчужной пудры и молока. Также вам потребуется натуральный мед, одна чайная ложка. Все ингредиенты необходимо тщательно перемешать и нанести на лицо. Подождать 10-15 минут. Затем нужно смыть маску теплой водой и нанести любимый крем.

Как сделать питательную маску в домашних условиях

В состав этой маски входят три компонента: одно куриное яйцо, 1 столовая ложка жемчужной пудры и половина чайной ложки сока из листьев алоэ. Согласно данным, чтобы алоэ принес еще больше пользы, срезанный лист растения перед непосредственной процедурой нужно подержать пару дней в темном прохладном месте.

Прежде всего необходимо отделить желток от белка. Затем добавить желток к пудре и соку алоэ, все хорошо перемешать до однородной консистенции. Получившуюся смесь нанесите на чистую кожу лица и подождите около получаса. После истечения времени смойте теплой водой. Для должного эффекта повторяйте процедуру не менее двух раз в неделю.

Рецепт скраба

Данную пудру можно применять не только в качестве маски, но и скраба. Для его приготовления вам нужно просто смешать жемчужный порошок с небольшим количеством теплой воды и осторожными движениями нанести на лицо и тело. Кроме того, 3-4 раза в неделю вы можете наслаждаться ваннами с добавлением пудры. После такого ухода кожа становится более упругой, эластичной и красивой, целлюлит постепенно уходит, а также пропадает отечность.

Выравнивание тона кожи

Использование жемчужной пудры является спасительным средством для тех, кто страдает от кожных воспалений, прыщей и мелких морщинок. Данное средство помогает скрыть все недостатки кожи, а также способствует устранению угрей. Кроме того, пудра защищает от повышенной пигментации.