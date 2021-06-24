Ромашка и не только: специи и травы для роста волос

Иметь длинные, сильные и красивые волосы, как у Рапунцель, – мечта многих женщин. Осуществить ее помогут травы и специи. Некоторые из них способны стимулировать рост волос.

Забудьте о покупных средствах и ​​используйте простые травы и специи, которые помогут вашей шевелюре расти быстрее. Маски, ополаскиватели, в состав которых входят натуральные ингредиенты, не только ускорят рост волос, но и сделают их сильнее.

Ромашка

Используйте отвар из этой травы в качестве ополаскивателя после мытья головы, чтобы стимулировать рост волос. Он обладает расслабляющим эффектом для кожи головы, что помогает уменьшить выпадение волос.

Розмарин

Вы можете приготовить собственный настой, медленно кипятя листья в воде. Мытье волос этим средством поможет избавиться от перхоти, которая считается одним из основных факторов выпадения волос. Также вы можете включить розмарин в свой ежедневный рацион.

Полевой хвощ

Эта трава очень полезна для ускорения роста волос. Как и другие растения, ее можно использовать для полоскания после приготовления настоя или принимать внутрь как часть вашего рациона. При желании можно смешать полевой хвощ с любимым шампунем и вымыть волосы полученной смесью.

Гинкго билоба

Когда дело доходит до стимуляции волосяных фолликулов, эта трава может быть отличным вариантом. Регулярное нанесение травяного настоя на корни волос может улучшить кровообращение в коже головы. Это значительно ускоряет рост волос.

Березовое масло

Помогает нам заботиться о наших волосах, устраняя такие проблемы, как перхоть, зуд, инфекции кожи головы и выпадение волос. Смешайте его с базовым маслом для волос или добавьте в шампунь для идеального результата.

Кориандр

Это одна из самых эффективных специй для улучшения здоровья и роста волос. Включите ее в свой рацион, используя листья или семена.

Кроме того, добавление порошка семян кориандра к маслу для волос и массаж кожи головы с помощью этой смеси обеспечат наилучшие результаты в стимуляции волосяных фолликулов.

Тмин

Приготовьте натуральный тоник для роста волос. Для этого отварите семена тмина в воде, отфильтруйте жидкость и смешайте ее с яичным желтком. Регулярно наносите состав на кожу головы с помощью ватного диска.

Корица

Отличным вариантом станет применение маски, которая защитит кожу головы от инфекций, поможет избавиться от перхоти, зуда, а также обладает осветляющим эффектом. Смешайте порошок корицы с медом и нанесите на все пряди.

Вы также можете смешать эту специю с оливковым маслом и нагреть, чтобы усилить приток крови к коже головы и помочь росту волос.

Черный перец

Эта специя обладает удивительными свойствами, улучшающими пищеварительную функцию и ускоряющими кровообращение. В результате наш организм может усваивать все необходимые ему питательные вещества в нужных количествах. Перец отлично стимулирует рост волос.

Кунжут

Семена кунжута содержат два основных минерала – кальций и магний, которые необходимы для роста и здоровья наших волос. По этой причине употребление семян кунжута также считается эффективным для сохранения длинных и сильных локонов.