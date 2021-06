Белла Хадид, Сара Джессика Паркер, Мэрайя Кери, Кейли Куоко и другие выступили в поддержку Бритни Спирс

Вчера в Верховном суде Лос-Анджелеса состоялось очередное и одно из ключевых заседаний по делу об опекунстве над 39-летней Бритни Спирс. Певица впервые лично и открыто высказалась своего отца Джейми Спирса. В частности, она перечислила несколько страшных фактов из своей биографии: например, ей установили спираль, чтобы она не смогла родить ребенка, а также ее отец принуждал выступать на сцене даже во время болезни. Полную речь Бритни можно прочитать здесь.

За считанные часы в поддержку Бритни выступили миллионы ее поклонников по всему миру, а также друзья и коллеги. Одним из первых это сделали ее нынешний бойфренд Сэм Асгари и бывший возлюбленный Джастин Тимберлейк. Свои слова поддержки и сочувствия, а также призывы освободить Бритни из-под контроля отца оставили в социальных сетях и другие знаменитости: например, Белла Хадид, Хлое Кардашьян, Сара Джессика Паркер, Вера Вонг, Кейли Куоко, Мэрайя Кери, Холзи, Джамила Джамиль, Кейли Куоко. А звезда сериала “Зачарованные” Роуз Макгоуэн, которая была в числе тех, кто несколько лет назад запустил движение #MeToo и выступил против продюсера Харви Вайнштейна, даже записала видеообращение. HELLO.RU собрал самые яркие высказывания селебрити.

Вера Вонг:

Нет слов. #ОсвободитеБритни.

Хлое Кардашьян:

Никто не заслуживает такого обращения с собой! Оставайся сильной, королева! Ты заслуживаешь лучшего.

Джамила Джамиль:

Желаю Бритни сегодня удачи со всего мира. Это самая странная кража свободы, которая произошла на наших глазах за последнее десятилетие. Я надеюсь, она найдет того, кто сможет сделать ее жизнь комфортнее.

Мэрайя Кери:

Мы любим тебя, Бритни! Оставайся сильной.

Холзи:

Боже, благослови Бритни, я всем сердцем надеюсь, что она удостоится свободы и освободится от этой оскорбительной системы. Она этого заслуживает больше всего на свете. Я восхищаюсь ее смелостью, что она сегодня говорит сама.

Энди Коэн:

#ОсвободитеБритни.

Роуз Макгоуэн:

Бритни Спирс имеет полное право злиться. Как бы вы себя чувствовали, если ваша жизнь была бы украдена, разорвана, высмеяна? Я молюсь, чтобы она смогла начать жить своей жизнью на своих условиях. ПРЕКРАТИТЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ ЖЕНЩИН.

A win for one woman is a win for all. A win for one human is a win for all. Let Freedom Ring! #FreeBritneypic.twitter.com/Rgn1NFpiIX

— Rose McGowan (@rosemcgowan) June 23, 2021

Мэнди Мур:

Абьюз, с которым она столкнулась, в рамках этой системы, значит, что защитить ее было бы стыдно. Я апплодирую ее смелости и открытости.

Кейли Куоко:

Полностью согласна.

Белла Хадид:

#ОсвободитеБритни. Она не заслужила всего этого. Мы любим тебя!