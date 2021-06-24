Скандалы: «Брат хоть и бодрится, но в колонии ему очень тяжело. Как Миша выдержит там столько лет!»

Сестра Михаила Ефремова рассказала, как живется известному актеру в колонии и какие его поручения она выполняет

8 июня 2020 года внедорожник Ефремова вылетел на встречную полосу и протаранил фургон курьера Сергея Захарова — 57-летний мужчина скончался в больнице спустя несколько часов после аварии. Трагедия оборвала одну жизнь, но еще несколько десятков изменила безвозвратно. Речь сейчас про родных, близких и друзей погибшего и осужденного.

Для Михаила все точно могло бы сложиться иначе (срок по его статье обычно дают гораздо ниже – прим. ред.), не пойди он на поводу у своего тогдашнего адвоката-провокатора. Но назад не воротишь ни тот страшный день, ни громкий процесс, ни решение суда, который приговорил актера к восьми годам. После апелляции они превратились в 7,5. Сейчас Ефремов отбывает наказание в колонии общего режима под Белгородом.

Старшая сестра Михаила узнала о произошедшем ДТП только на утро следующего дня. Включила телефон и обомлела — посыпались сообщения с соболезнованиями. «У меня тогда земля ушла из-под ног, в глазах потемнело, — вспоминает Анастасия Ефремова. — Только через несколько минут дошло, что к чему. И какое же счастье испытала, осознав: Миша живой!»

Как ваша жизнь изменилась за этот год без брата? Часто накатывает безнадега какая-то, тоска?

Я безумно чувствую его отсутствие, просто умираю. До сих пор не укладывается в голове, что Мишка где-то там. Ничего не укладывается. Живу с ним — одним днем. Чего не случалось раньше, до этой ситуации. Мы были такими ветреными братом и сестрой, мало друг друга интересовали, скажем так. Да и времени у Мишки особо не было — съемки, гастроли, репетиции. Прошлым летом все изменилось… Я ходила на эти ужасные суды, видела его глаза, пыталась понять происходящее. Пережила очень тяжелый момент, когда осознала: не будет Миши — и кончится моя жизнь. У меня не много денег, к сожалению, но я бы отдала все, и свою жизнь в том числе, чтобы вернуть его на свободу.

Кто вам помогает как-то сохранять оптимизм? Чья поддержка?

Когда брат звонит из колонии, конечно, становится немного легче. Я та-а-ак жду его звонков — даже передать не могу, какое это счастье слышать любимый хриплый голос. Прямо заряжаюсь, вдохновляюсь. Так что он и тут умудряется меня поддерживать. А еще пересматриваю абсолютно все фильмы с участием Миши. И с Сережей Колтаковым почему-то, который недавно от нас ушел. Настоящее, хорошее, добротное кино. Бывает, конечно, так нервничаю, что до слез. Потому что — я же Мишку жду. Он-то выдержит все, а вот выдержу ли я — не знаю.

Да куда же вы денетесь — конечно, выдержите! А часто вообще созваниваетесь? Есть ли какое-то условленное время?

Обычно раз в три-четыре дня. Но бывает, что и неделю молчит. Определенного времени нет, я просто, наконец, уже записала себе номер, с которого поступает вызов, и всегда отвечаю. Помню, первый раз не брала трубку с незнакомого номера, стояла на кассе в магазине. После пятого звонка, думаю, уже невозможно. А это Миша — я аж вскрикнула от неожиданности, все бросила, выбежала на улицу…

О чем Михаил рассказывает, спрашивает? Что его интересует?

Это такая смехота. Говорит он почти всегда только об одном — о «Современнике». Его очень волнует театр, ситуация, которая там сложилась. То велит мне туда не ходить никогда, то наоборот просит, чтобы я написала какую-то аналитическую статью. Я ему уже говорю: «Мишка, ты сошел с ума!» Про свою жизнь почти не распространяется. Спрашиваю у него постоянно: «Майкл, ну как ты там, что тебе нужно, что отправить, что сделать?» Он в своей манере: «А-а-й, это все не важно! Меня беспокоит, что ломают папино детище». Как-то тут упомянула, что у меня должна состояться встреча с министром культуры по своим рабочим вопросам. Так и тут подключился: «Расскажи ей!» И Миша ведь даже не знает до конца, насколько за минувший год там все переменилось. Театр ведь очень живая вещь.

Изменился брат за этот год, на ваш взгляд? В общении, в каких-то чертах характера? Словарный запас, может, пополнил тюремным сленгом?

Не могу сказать, что сильно. Измениться могут взгляды, но не суть человеческая, тем более в таком возрасте. Миша сильный и цельный. Но шутить стал меньше — и это меня огорчает. Какого-то жаргона за ним не замечала — да и там же не зона, а просто какое-то мужское общежитие для первоходов. Все его там любят, уважают. Рассказывает недавно: «Я тут проходил мимо, а мужики смотрели по телевизору сериал. А там Ольга, дочь твоя, играет. Говорю: «О, племяха моя!» А народ так возбудился, мол, дядь Миш, познакомь, такая девка классная!»

Тяжело ему дается жизнь в колонии или уже ко всему привык?

Он очень устает от ежедневной монотонной работы. И ему печально, что, приходя вечером в барак, где живут заключенные, не остается сил даже отвечать на письма. А пишут Мише по-прежнему тысячи. Поэтому просит меня как-то поддерживать связь с людьми, которые ему сочувствуют, объяснять, что да как. А отсутствие удобств, личного пространства и всего прочего его совершенно не тревожит. Он к этому нормально приспособлен.

В общем, поводов для беспокойства за себя старается не давать?

Но я сейчас, если честно, в крайне плохом настроении. Прямо боюсь, не знаю, как Соня (супруга Ефремова Софья Кругликова – прим. ред.)… Уверена, что и Миша очень рассчитывает на эту кассацию. В колонии брат хоть и свыкся со всем, не жалуется и бодрится, но находиться ему там крайне непросто. Не выдержит он там семь лет! Вот год уже прошел, грустная годовщина.

У Михаила, кстати, есть возможность следить за происходящим в мире?

Да, он в курсе почти всего. Что-то пишут, что-то по телефону рассказывают. Я сама постоянно шлю электронные письма, делюсь, какие спектакли посмотрела, какие фильмы, какие в принципе премьеры проходят. В конце добавляю, мол, ладно, дружок, не отвечай.

А кто еще с ним на связи?

Ваня Охлобыстин, Гарик Сукачев, Никита Высоцкий, Василий Мищенко, Сергей Гармаш…. Не знаю, как часто они общаются, но это происходит. Пару раз товарищи-актеры даже навещали Мишу. Они устраивают такие просветительские поездки по городам и весям, и имеют таким образом возможность его проведать. Понятно, что все родные тоже поддерживают.

А как сейчас Софья справляется без мужа, одна с тремя детьми?

Мы мало общаемся — можем, конечно, созвониться, перекинуться парой фраз. Но она закрытый человек. Конечно, переживает за Мишку. Все это глупости, что писали про какие-то разлады в семье. Никто никогда от моего брата не отречется, потому что он, правда, прекрасен.

Сами планируете навестить Михаила?

У меня сейчас свои театральные дела очень сложные, плюс прививку я только что сделала, поэтому собираюсь поехать где-то в июле. Повезу ему всякие вкусные вещи — на свое усмотрение. А то Мишу, как ни спросишь, — ничего не надо. Мясо, рыбу, фрукты! Устрою ему какой-никакой праздник.

Ольга Плетенёва