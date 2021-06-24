Недооцененный лосьон для тела: почему его нужно включить в уход и как правильно выбрать (5 советов)

Есть среди уходовых средств такие, которые можно назвать непопулярными. К таковым относится и лосьон для тела. Хотя данный косметический продукт очень нужен.

Часто мы заботимся о коже рук, лица и стоп, при этом вовсе забываем про то, что в ежедневном питании и увлажнении нуждается наше тело. В результате этого мы пренебрегаем соответствующими средствами, в частности лосьоном для тела. Далее в статье мы рассмотрим самые веские причины, чтобы включить данный косметический продукт в свой уход. Также мы расскажем о том, как же правильно выбрать лосьон.

Как работает это косметическое средство?

Данные продукты придают коже упругость, а также избавляют от дискомфорта, например от шелушений либо же сухости. Текстура у лосьона менее жирная и плотная, чем у крема. По этой причине данный продукт легче попадает в более глубокие слои кожи.

Зависимость от времени года

Примечательно то, что, в зависимости от времени года, стоит менять лосьон. Так как в летнее и зимнее время потребности кожи отличаются. Например, летом требуется защита от инсоляции, а также от воздействия ультрафиолета.

Виды

По своему действию данные продукты делятся на несколько категорий. Лосьоны бывают не только питательными, увлажняющими, но и парфюмированными, антицеллюлитными, солнцезащитными и т.д.

По составу лосьоны также отличаются. Их основа может быть спиртовой, водной либо же масляной. В зависимости от типа кожи, подбирается подходящее средство.

Как правильно выбрать лосьон? Пять советов, которые будут даны ниже, помогут вам в этом вопросе.

Советы по выбору

1. Первое, на что стоит обратить внимание при выборе, – это тип кожи. Как правило, информация о том, какому типу подходит средство, указано на лицевой либо же обратной стороне флакона. Если ваша кожа сухая и шелушится, то стоит обратить внимание на лосьоны, в которых содержатся растительные масла и экстракты трав. Если же у вас увядающий тип, то тогда приобретайте средства, обогащенные витаминными комплексами.

2. Обратите внимание на время года, когда планируете пользоваться средством. В зимний период и осенью стоит покупать лосьоны, отличающиеся высокими питательными свойствами. Весной и летом следует приобретать средства, которые защищают от воздействия ультрафиолетовых лучей.

3. Перед тем как приобрести средство, обязательно прочитайте состав. Лосьон, в котором содержится большое количество химических компонентов, может нанести вред вашей коже. Хорошо будет, если в составе продукта будет масло ши. Данный компонент – отличный помощник в борьбе против сухости. Экстракт алоэ славится ранозаживляющими, успокаивающими, увлажняющими и восстанавливающими свойствами. Средства с этим ингредиентом подходит для всех типов кожи, в том числе для чувствительной. Особенно полезен экстракт алоэ для дряблой кожи. Он помогает восстановить водный баланс, а также придает коже упругий, гладкий, подтянутый вид. Также будет хорошо, если в лосьоне содержится миндальное масло. Оно смягчает кожу, делает ее шелковистой и бархатистой. Поможет устранить ненавистные растяжки именно лосьон с миндальным маслом. Конечно, они не исчезнут полностью, но результаты вы заметите. Средства с токоферолом или ретинолом помогут восстановить упругость кожи.

4. Стоит быть крайне осторожными с парфюмированными лосьонами, особенно если у вас есть на что-то аллергия. Желательно сначала купить пробник.

5. Не делайте необдуманных покупок! Перед покупкой нового средства, которое вы ранее не пробовали, обязательно прочитайте о нем отзывы. Не стоит покупать лосьон вслепую, основываясь только на скидке в магазине или же на яркой упаковке. Иначе можно приобрести средство, которое вовсе не подойдет, и его придется просто выбросить. В крайнем случае перед покупкой посоветуйтесь с консультантом, попросите пробник.