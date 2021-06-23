Без кольца и Тимати: Екатерина Сафарова улетела в Испанию и рассказала о жизни после “Холостяка”

Почти месяц назад завершился восьмой сезон российской адаптации реалити-шоу “Холостяк”. Победительницей и “невестой” Тимати стала модель из Барселоны Екатерина Сафарова, которая пришла в шоу позже остальных участниц. В финальном эпизоде модель обошла свою соперницу Алису Грабову и получила от рэпера не только красную розу, но и кольцо c бриллиантом огранки эмералд американского ювелирного бренда Jacob & Co с бриллиантами в 7,7 карат (самый крупный камень по центру оценивается в 5 карат).

Спустя неделю Тимати и Екатерина появились вместе на красной дорожке церемонии вручения премии “МУЗ-ТВ 2021”. И хотя многие интернет-пользователи сомневаются, что их отношения реальны, а не выдуманы ради шоу, Тимати и Катерина провели тогда весь вечер рядом друг с другом… И на этом все. Со дня премии “обрученные” не выходили никуда вместе, а вчера Екатерина улетела обратно в Барселону, где и проживала до проекта.

Счастливая девочка вернулась домой, – подписала она видео, снятое на берегу моря.

Интернет-пользователи сразу начали оставлять комментарии под ее постами в духе: “Контракт, видимо, закончился”. Кто-то же пока не теряет надежду и лишь спрашивает, где кольцо и не расстались ли они с Тимати.

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Публикация от Katerina Safarova (@kat_safarova)

А сегодня на YouTube-канале Лауры Джугелии вышло первое большое интервью модели после победы на реалити-шоу. В нем 22-летняя девушка не дала точного ответа, какой сейчас статус у их с Тимати отношений, но поговорила на другие темы относительно рэпера. Мы собрали самые яркие высказывания Сафаровой из полуторачасового интервью.

Об Алене Шишковой, дочери Тимати Алисе и его матери Симоне:

Я знаю Алису и Симону, я с ней очень хорошо подружилась. Алена, мама Алисы, я думаю, что тоже хорошая девочка. Мне кажется, что Алена и Настя совершенно разные, ну и я, в том числе, другой человек. Не думаю, что мы чем-то похожи.

Об Анастасии Решетовой:

На премии Ксюша Собчак пристала к нему с вопросами о Насте, он на них отвечать не хотел, поэтому и передал привет. Я с ней лично не знакома, поэтому не могу ничего сказать про то, что ее кто-то не любит. Она мама ребенка Тимура. С этого момента уже у меня к ней идет уважение.

О съемках реалити-шоу “Холостяк” и соперницах:

Я увидела Адель и у меня промелькнула мысль, что я хочу с ней дружить. Также в вначале проекта я хорошо сдружилась с Таней и Алисой, потому что мы были новенькими и жили в одной комнате. Конечно, когда уже начали развиваться отношения с Тимуром и у меня, и у Алисы, мы, соответственно, стали меньше общаться. Тем не менее, у меня всегда было к ней хорошее отношение: я всегда старалась ее поддержать. Но после нашего совместного свидания поменялось ее отношение ко мне. Но я не такой человек, который будет относиться к человеку так же плохо, как и он ко мне… Алиса хорошая девочка, она добрая, с ней интересно общаться. С нами она была чуть другой. Когда я смотрела передачу, я поняла, что я знаю другую Алису. Она веселая, мы вместе под музыку прыгали на кровати и танцевали, наряжались. С Тимуром она пыталась контролировать себя.

Екатерина Сафарова и Тимати

О том, что было после финала:

Нас фотографировали, а потом, когда все закончилось, мы поехали ужинать. Точнее, Тимур довез меня до отеля, я переоделась, собрала вещи, потому что рано утром был самолет, и мы поехали ужинать. Он дождался момента, когда мне нужно было ехать в аэропорт, проводил меня, и я поехала домой. Романтические фейерверки у нас были на протяжении всего сезона, поэтому хотелось просто посидеть спокойно.

Об отношениях с Неймаром:

Фотка, о которой все говорят, это, естественно не монтаж. Это был его день рождения. Я не знала, кто он такой, я ничего не знаю про футбол. Моя подруга дружила с его сводным братом. Мы с моей подругой решили полететь в Париж, и в какой-то момент ей пишет этот брат и приглашает нас на ужин к Неймару. Ну так мы и познакомились. Он хороший парень, очень веселый. Мы сейчас в хороших отношениях. Каждый год зовет меня на день рождения.

Екатерина Сафарова и Неймар