 

Как в 40 лет выглядеть подростком: лайфхак от Кейт Миддлтон

23.06.2021, 18:06, Разное
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39-летняя Кетрин Миддлтон на днях поразила поклонников своим новым образом во время посещения Музея естественной истории в Лондоне. Королевский этикет сильно сдерживает Кейт в выборе одежды, за счет чего она иногда выглядит хоть и элегантно, однако старше своих лет. В этот же раз Кейт незначительно отклонилась от правил и создала образ, в котором она выглядит на десяток лет моложе.

Образ Кейт

Герцогиня Кембриджская выглядела просто и непринужденно, когда прибыла с визитом в музей.

Кэтрин присоединилась к школьникам во время посещения Музея естественной истории, чтобы узнать о его проекте «Городская природа».

Женщина надела пару синих укороченных джинсов, белую блузку от Ralph Lauren и блейзер лососевого цвета от CHLOÉ с собранной талией и большими карманами в стиле карго.

Стильная мать троих детей завершила образ своими любимыми кроссовками Veja и дополнила его оригинальными аксессуарами: золотым ожерельем от Даниэллы Дрейпер и изящными золотыми серьгами-кольцами.

Естественная красавица сделала на своих темных волосах мягкие волны, выбрала розовый румянец и розовый оттенок губ. На пальце Кейт, как и всегда, блестело знаменитое помолвочное кольцо, которое когда-то принадлежало принцессе Диане.

Стиль герцогини

В стиле Кэтрин можно увидеть заметную трансформацию от простой девушки-студентки, которая только познакомилась с Уильямом, до свадьбы с принцем и сегодняшних дней, когда она стала образцом вкуса и элегантности. Королевский дресс-код наложил заметный след на выбор одежды герцогиней и изменил его.

Стилистам Миддлтон необходимо, с одной стороны, следовать королевским правилам, а с другой – показать, что монархия меняется, она стала менее строгой. Однако немало поклонников женщины отмечали, что ее стиль несколько старит женщину. В пример для сравнения ставили Меган Маркл, которая даже старше Кейт на полгода, однако людям чаще всего кажется, что она гораздо младше.

Однако виной всему отнюдь не возрастные изменения, а порой неправильный выбор нарядов. Ведь во время похода в музей Кейт выбрала стиль кэжуал и за счет этого стала выглядеть гораздо моложе.

Образы в разных стилях

Можно заметить, как в зависимости от выбора одежды меняется ощущение возраста человека, и Кэтрин не является исключением. Выбирая спортивный и повседневный стиль, герцогиня выглядит гораздо моложе. А строгие наряды, собранные волосы и темные оттенки одежды старят ее.

Если вы хотите в 40 лет выглядеть как подросток, отдавайте иногда предпочтение тем вещам, которые, как вам кажется, уже не для вашего возраста. Разумеется, не стоит вдаваться в крайности, но яркие цвета в одежде и стильные аксессуары позволят вам выглядеть моложе. И пример тому – недавний образ Кэтрин Миддлтон во время посещения музея.



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