Как одеваться с фигурой прямоугольной формы: стильные образы для женщин за 40

Современная мода позволяет женщине с любой фигурой подобрать соответствующую одежду, чтобы выглядеть стильно и модно. Только для этого необходимо правильно ее выбрать с учетом особенностей своего телосложения. Девушки с прямоугольной формой тела лишены плавных изгибов, талия не ярко выражена, бедра и плечи почти равны по ширине. Они имеют небольшой бюст, широкую грудную клетку, стройные ножки.

От чего следует отказаться

При создании гардероба нужно добиться того, чтобы сделать акцент на ноги, скрыть широкую талию. Поэтому необходимо подбирать фасоны одежды, скрывающие недостатки телосложения, а также обращать внимание на оттенки.

Не рекомендуется использовать:

в районе талии узкие ремешки, которые только выявят недостатки;горизонтальные изображения, они могут добавить ненужные сантиметры в поясе;на резинке юбки и брюки, указывающие на проблемные участки тела;не должны сочетаться в одном варианте брюки или юбки с укороченными майками;не использовать плотно облегающие вещи.

Умелый подбор вещей поможет сделать фигуру идеальной и привлекательной.

Модели одежды для прямоугольной фигуры

Для женщин с телосложением в виде прямоугольника подойдут следующие варианты одежды:

Платья в стиле ампир (греческий) подойдут женщинам с прямой талией. Асимметричные элементы и необычные изображения будут отлично смотреться на женщинах за 40. Подойдут платья прямого кроя, хорошо подчеркнуть талию поясом. Поверх узких брюк и джинсов можно надеть платья более короткие. Платья-рубашки тоже будут неплохо смотреться на прямоугольной форме тела. Широкий ремень вместо узкого ремешка выделит талию дамы.Топы должны быть с небольшим вырезом, с пышными рукавами. Мелкий рисунок не подойдет. Лучше выбрать какую-нибудь геометрическую фигуру крупного размера, чтобы подчеркнуть грудь. Талия при этом будет казаться узкой.Юбка-карандаш создаст деловой образ женщинам с узкими бедрами. А в форме солнца она придаст женственность фигуре. Дамы 40+ выберут модели ниже колен, девушки – выше. Следует здесь использовать широкий пояс. Трапециевидная юбка рекомендуется женщинам высоким и стройным.Можно использовать брюки и джинсы любой формы, предпочтительно расклешенные, с низкой или высокой талией. Не следует совсем отказываться и от узких брюк, если женщина стройная .Всегда пригодятся свитера или кардиганы, особенно в прохладную погоду. Они могут быть приталенными или свободного кроя.Верхняя одежда тоже разнообразна. Джинсовые и кожаные куртки, надетые поверх другой одежды, всегда остаются в моде. Идеально смотрятся приталенные пальто или с поясом на талии, а также пиджаки подобного типа.

Следуя советам стилистов, можно выглядеть стильно женщине с любой фигурой и в любом возрасте.

Выбор ткани и цвета

Для женщин с прямоугольной фигурой подойдут легкие струящиеся ткани. Не менее элегантно будут выглядеть наряды из жестких материалов.

Расцветки могут быть разные. Идеально смотрятся наряды, когда отличаются нижняя и верхняя часть одежды. При помощи горизонтальных и диагональных линий можно визуально уменьшить талию.

Стоит избегать материала с мелким рисунком. Лучше выбрать вещи с крупным геометрическим принтом, который подчеркнет бюст женщины.

Аксессуары

Важную роль при подборе комплектов одежды играют аксессуары. Стоит надеть яркие туфли к костюму, и женщина в центре внимания. Тем более они отвлекают внимание от талии, которая не совсем привлекательна.

Сумки нужно носить у бедра. Дизайн их должен быть незамысловатым.

Украшения различной формы, платки и шарфы на шее украсят верхнюю часть фигуры.

Чтобы создать стильные образы для женщин, которым больше сорока, нужно правильно сочетать разные вещи.