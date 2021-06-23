 

Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Валерия и другие на дне рождения Максима Галкина

23.06.2021, 18:00, Разное
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На прошлой неделе артист эстрады, комик и телеведущий Максим Галкин отметил юбилей – 18 июня ему исполнилось 45 лет. Утром именинника поздравили дети – 8-летние двойняшки Лиза и Гарри подарили папе авторскую версию Happy Birthday. А вечером Максим Галкин, его жена Алла Пугачева и десятки их звездных друзей собрались на большом празднике в его честь. Фотографиями с шумной вечеринки юбиляр решил поделиться со своими подписчиками в Instagram лишь сегодня. Максим признался, что праздник удался и было очень весело.

Ох как было весело! В этих замечательных фото лишь часть атмосферы этого незабываемого вечера. Не могу не поделиться, – подписал серию снимков Максим.

Максим Галкин и Николай Басков

Некоторые его гости отметились в комментариях к посту:

“Было феерично! Спасибо”, – написала Нонна Гришаева.
“Спасибо большое за супер праздник”, – отметила Жасмин.
“Супер вечер, спасибо, Макс!” – поблагодарил Игорь Гуляев.

Помимо них на празднике были замечены Юрий Стоянов, Геннадий Хазанов, Лайма Вайкуле, Кристина Орбакайте, Иосиф Пригожин и Валерия, Владимир Винокур, Александр Ревва, Гарик Харламов, Олег Меньшиков, Николай Басков и многие другие.

Максим с братом и племянником

Максим Галкин и Юрий Стоянов

И, конечно, весь вечер рядом с именинником была Алла Пугачева, которая поздравила супруга и произнесла трогательный тост:

Желаю здравия, благополучия, на радость детям и в радости за них. Я хочу, чтобы беды обходили тебя стороной. Чтобы злоба людская (не только шоу-бизнеса) обходила тебя тоже стороной, не коснулась тебя. Тебе повезло! Ты для меня всегда будешь молодым! Наша разница в возрасте делает меня еще более счастливой. Я когда-то пела: “Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым…” Дальше мне искать больше некого! И ты всегда будешь моим молодым мужем. Будь счастлив, любимый! – сказала Алла Борисовна.Алла Пугачева, Максим Галкин, Лайма Вайкуле и Валентин Юдашкин

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Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)

Напомним, со своей женой Аллой Пугачевой Галкин начал жить в 2005 году, хотя, как позже призналась Алла Борисовна, отношения у них начались еще в 2001-м. Десять лет спустя, 23 декабря 2011 артисты зарегистрировали свои отношения, а на следующий день сыграли свадьбу. А в ноябре 2017 года Галкин и Пугачева обвенчались в Михайло-Архангельском храме села Бушарино Одинцовского района московской области. 18 сентября 2013 супруги стали родителями – суррогатная мать родила им двойню – мальчика назвали Гарри, а девочку – Елизаветой. В прошлом году дети Галкина и Пугачевой начали обучение в Первой Московской гимназии.

Максим Галкин и Геннадий Хазанов



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