Как сделать на волосах необычную “мальвинку” с нежным плетением. Для прически нужно не больше 10 минут

Вам надоели привычные прически? Вам хочется сделать из волос необычное плетение? Вы не можете тратить на сражение с прядями и расческой много времени? Тогда мы расскажем вам, как очень просто и затратив всего минут 10, сделать красивую прическу. Это “мальвинка”. Если вам еще интересно, узнайте, как она плетется.

Корона из волос

Пожалуй, больше всего понравится девушкам в этом уроке плетения косы, из которой получается скрученная корона, то, что вся работа занимает очень мало времени. Минут 5-10, не более. Конечно, нужно потренироваться несколько раз. Но даже на пробные косички вы не затратите час-два. Все намного быстрее. А вот результат будет очень интересный.

Если у вас длинные волосы, то эта прическа дает возможность представить, что они стали чуть короче. Тоже необычное ощущение.

Есть некоторые прически, при которых нужно оттягивать волосы на висках назад. А в этом случае, из косичек получается аккуратный ореол.

Для начала нужно отложить несколько удобных заколок для волос – таких, чтобы они плотно держали локоны, при этом их не вырывая, и две резинки.

От шага к шагу

Теперь можно начинать плести косичку:

1. Сначала нужно взять треугольную прядь волос рядом с пробором.

2. Разделите ее напополам.

3. Частью волос, ближней ко лбу, накройте вторую половинку пряди.

4. Добавьте новую прядку волос на заднюю половину предыдущей пряди.

5. Скрутите волосы так, чтобы передняя прядь закрывала заднюю.

6. Как только доплетете до затылка, не нужно больше добавлять новые прядки волос. Скручивайте две пряди до конца и закрепите их прозрачной резинкой. Так же следует сделать и с другой стороны.

7. Сделав проем в одном из витков, например, правой косички, большим и указательным пальцами вытяните через эту щель левую косичку.

8. Заканчивайте прическу, закалывая, получившуюся одну косу подготовленными заколками. Теперь нужно снять прозрачные резинки.

Все готово! Вам нравится? Смотрится очень нежно. А теперь подумайте: куда бы вы хотели пойти, сделав такую прическу? Она подойдет для повседневного образа, или вы прибережете ее для особенных, праздничных случаев?