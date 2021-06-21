“Мне вечно лень”: японская методика преодоления лени (и три способа от психологов)

Говорят, что лень является двигателем прогресса. Ведь не зря же именно ленивые люди придумали пылесос, стиральную машинку, чтобы облегчить работу себе и другим. Но порой лень принимает тяжелую клиническую форму. Разбираемся, что делать в таком случае.

«Все приходится делать через силу»

Даша с детства привыкла все делать из-под палки. Родители заставляли ее убираться в комнате, выполнять домашнее задание, посещать спортивную секцию. Девушка мечтала, когда наконец сможет выбраться из-под опеки родителей и жить так, как она хочет.

Возможность ей представилась, когда она поступила в университет и переехала в общежитие. Но только проблема никуда не ушла. Девушка признается, что ей по-прежнему приходится все делать через силу. Иногда она прогуливает пары, поскольку ей лень просыпаться по утрам. Даша даже не ходит с друзьями гулять: ей больше по душе лежать на диване, уткнувшись в гаджет. И теперь ей становится страшно: что делать дальше и как жить, когда лень блокирует любое развитие вперед?

Причины лени

Психологи выделяют три причины апатии и неполучения удовольствия от любого вида деятельности:

Отсутствие удовлетворения. Иногда очень заботливые родители не дают ребенку возможность выбирать тот вид деятельности, который импонирует лично ему. В долгосрочной перспективе человек не в состоянии осознавать свои потребности, поэтому все по инерции делает из-под палки.Страх неудачи. Для кого-то ничегонеделание гарантирует внутреннее спокойствие. Так случается в случае, если родители в детстве не давали поддержки ребенку, а, напротив, ругали и критиковали его за любую проявленную инициативу.Внутренний конфликт. Иногда присутствует желание, но есть внутренний запрет на то, чтобы совершить то или иное действие. И тогда наступает некий паралич. Мы замираем, пытаясь подавить свои эмоции.

Как мы видим, многие проблемы действительно родом из детства. Но будучи сознательными взрослыми людьми, мы в силах исправить ситуацию.

Способы борьбы

Психологи дают три совета тем, кого собственная лень пугает. Примите к сведению следующие рекомендации:

Не обесценивайте лень. Мы живем в мире, где пропагандируется неуемная энергия и активность в режиме нон-стоп. Но мы все – живые люди и не можем жить в бешеном ритме вечно. Если вас накрыла апатия, дайте себе время отдышаться. Отдых активизирует творчество.Больше двигайтесь. Любая физическая активность, будь то пешая прогулка или езда на роликах, высвобождает эндорфины и словно пробуждает наш организм. Так что в следующий раз, когда вам захочется прилечь на диван, выполните с десяток приседаний. Возможно, лень сразу пройдет.Загляните в детство. Если у вас были гиперопекающие либо, напротив, контролирующие родители, осознайте, что сейчас вы взрослый самостоятельный человек, поэтому можете справиться со своими фобиями. Изучите свои потребности и найдите то, от чего будете получать удовольствие, что будет вас вдохновлять.

Японская методика

Есть такая восточная методика под названием кайдзен. Суть ее заключается в том, чтобы на протяжении двадцати одного дня каждые сутки уделять по минуте времени на реализацию поставленной цели. Это как путь за одну минуту.

Например, вы решили выучить японский язык. Ровно минуту в день в одно и то же время учите японский алфавит, слушайте песни, смотрите фильмы и т. д. Уже через несколько дней вы увидите прогресс, а этот прогресс мотивирует вас идти дальше к осуществлению цели.

Впоследствии увеличивайте временной промежуток до трех, пяти минут. Таким образом вы будете совершенствоваться, но не прилагать к этому так много усилий. Просто вовлекаясь в процесс, вы поймете, насколько много это доставляет вам удовольствия, и забудете о лени.