Минимализм в одежде: подборка образов для женщин, предпочитающих нейтральный стиль

Мы все слышали о минималистской моде и в некотором роде имеем представление о том, что это такое и как это выглядит. Тем не менее эта уникальная эстетика заслуживает того, чтобы ее понимали гораздо глубже, так как на ее счет существует довольно много заблуждений.

Минимализм и образ жизни

Слово «минимализм» происходит от художественного движения 50-х годов, которое характеризовалось простыми и чистыми линиями. Минималистский образ жизни фокусируется на том, чтобы иметь только необходимое и ничего больше. Это те вещи, которые делают вас по-настоящему счастливыми. Все остальное – просто пустая трата времени, пространства и денег. Люди с таким образом жизни имеют и минималистский подход к моде.

Минималистская эстетика моды характеризуется нейтральными цветами, чистыми и простыми силуэтами и базовыми вещами. Большинство людей могут найти такой образ скучным, потому что он часто исключает аксессуары или большое количество макияжа. Возможно, это не самый веселый стиль, но есть много причин, по которым его любят.

Нейтральные цвета

Первый принцип, по которому вы должны жить, если хотите иметь подлинный минималистский стиль, – это выбирать нейтральные оттенки: они не только позволят вам смешивать и сочетать почти всю вашу одежду, но и помогут выглядеть супершикарно и современно.

Бежевый, верблюжий, коричневый, черный, белый, слоновая кость, нюд – все эти оттенки типичны для минималистского гардероба. Вы можете носить почти все вещи разными способами, потому что все они отлично смотрятся вместе, независимо от комбинаций, которые вы делаете. Вы можете прекрасно оформить монохромный образ, если у вас есть несколько предметов нейтрального цвета.

Монохромные образы обязательны в любом минималистском стиле моды. Они являются определением всего стильного, шикарного. Полоска и клетка также могут быть включены в ваш гардероб. Мягкие цвета, такие как голубой или пастельно-розовый, отлично смотрятся с этими текстурами. Слоновая кость, грязно-белый должны быть одними из ваших основных цветов. Все это идеально подходит для любого сезона: от зимы до лета, оттенки белого всегда будут выглядеть шикарно.

Конечно, мы не можем говорить о минимализме, не упомянув черный цвет. Он так же важен, как и белый. Ненасыщенные, темные или мягкие оттенки розового могут усилить ваш минималистский стиль. Обязательно включите его в те дни, когда вам хочется украсить свой внешний вид, чтобы все знали, что ваш образ не так скучен, как некоторые думают.

Силуэты

Минималистская одежда имеет одну общую черту: она исключают сложные детали или узоры, превращаясь в простой, но классический силуэт. Квадратные, свободные, негабаритные или специально подобранные модели могут быть включены в ваш гардероб. Но важно то, что в этих изделиях нет ничего декоративного, такого как оборки, банты, избыток ткани и так далее.

Топы, заправленные на талии, являются одним из культовых минималистских модных образов. Просто возьмите футболку или топ и заправьте его в брюки с высокой талией!

Рубашка на пуговицах – одна из квинтэссенций минимализма, которую вам нужно использовать как можно скорее. Это классическая и неподвластная времени вещь, которую можно сочетать абсолютно с чем угодно: от брюк для работы до джинсовых шорт с высокой талией для шикарного пляжного образа.

Силуэты в классическом минималистском стиле должны выглядеть как можно более вневременными. Вот почему рубашка на пуговицах – это определение подлинного минималистского предмета. Другие примеры включают белые или любые нейтральные цветные футболки с круглым вырезом, в том числе с длинным рукавом.

Базовые вещи

Третья характерная черта такой моды – любовь к базовым вещам. Как и нейтральные цвета, база необходима для смешивания и подбора бесконечного количества нарядов. Что включает:

Джинсы. На самом деле не имеет значения, какие джинсы вы любите. Узкие или расклешенные… Важно, чтобы у вас были некоторые вариации синего, белого и/или черного цветов.Белые рубашки, футболки – это некоторые из самых распространенных вещей минималистов. Вы можете носить их где угодно: на работе, для непринужденного обеда с друзьями и так далее.Блейзеры. Они гораздо более универсальны, чем люди думают. Вы можете носить их на собрания, на деловой ужин и даже на свидание.Балетки, сандалии, мокасины, лоферы. Важность заключается в нейтральном цвете и универсальности такой обуви.

Функциональность и экономия средств

У вас может быть смелый стиль, но в вашем гардеробе есть несколько предметов, которые позволят вам выразить его без накопления одежды. Это делает этот подход к моде настолько привлекательным для многих людей:

У вас меньше вариантов, но это единственные, которые вам нужны, потому что вы создали функциональный гардероб, который отвечает вашим потребностям и желаниям.Вы экономите гораздо больше денег, потому что не допускаете импульсивных покупок.

При всем при этом вам не обязательно быть преданным минималистом. Эта статья может помочь вам придумать удачные минималистичные образы, которые вы будете носить время от времени или всякий раз, когда вам захочется выглядеть просто и очень элегантно.