Как аккуратно убрать с одежды пятна от чая (даже засохшие). Домашний способ с содой, лимоном и газировкой

Досадно, когда, попав на одежду, чай оставляет разводы. Тем не менее есть немало действенных способов удаления таких пятен. Примечательно, что убрать можно даже застаревшие и сильно въевшиеся следы. Подробнее о том, с помощью каких средств и как это сделать, вы узнаете из данной статьи.

Что понадобится для работы?

Прежде чем приступать, обзаведитесь следующим:

Белым уксусом.Солью. Еще запаситесь пищевой содой.Таблетками для чистки зубных протезов.Соком лимона.Жидким ферментным моющим средством.

Также вам еще потребуется немного буры, мягкая ткань и обычная вода. Если все необходимое в наличии, приступайте к работе, придерживаясь инструкции.

Первый способ

Он подойдет для удаления свежего пятна:

Как только вы пролили напиток на одежду, тщательно его промокните, используя кусок ткани. Главное, чтобы на поверхности не оставалось жидкости.Когда это произойдет, на участок, который вы собираетесь очистить, высыпьте немного пищевой соды.Распределите ее равномерно, а затем, не сильно втирая, промокните, применив бумажные салфетки.Участок после этого промойте обычной водой.После процедуры очистки одежду нужно растянуть над какой-либо емкостью и посыпать бурой.Далее, продвигаясь от края к центру, залейте пятно кипяченой водой.Не помешает эту процедуру повторить.Спустя тридцать минут буру следует смыть.

Что еще можно порекомендовать

Если предыдущий способ оказался не эффективным, попробуйте очистку с использованием других средств:

Налейте белый уксус в емкость и на пятнадцать минут погрузите в посудину одежду.По истечении этого времени вещь остается тщательно простирать.

Многие хозяйки пятно посыпают солью, а затем обрабатывают его смоченной губкой до тех пор, пока участок не будет полностью чистым. Следует отметить, что достичь желаемого результата не всегда удается.

Довольно эффективными считаются таблетки для чистки зубных протезов:

Половину стакана наполните теплой водой и растворите в ней пару таблеток.Получившейся смесью хорошенько оросите проблемный участок и оставьте так на один час.После вещь остается простирать в обычном режиме.

Если вышеперечисленные средства вам не помогли, воспользуйтесь жидким ферментным моющим средством. Оно на несколько минут наносится на чайное пятно, а затем смывается обычной водой.

Также можете воспользоваться чистящей пастой, которую легко приготовить в домашних условиях:

В небольшом количестве воды растворяется пищевая сода. В итоге получится паста с густой консистенцией.Ее нужно нанести на пятно и подождать около пятнадцати минут.

Если очищаете лимонным соком, то ждать придется не менее двух дней.

Чем очистить застаревшие чайные следы

Для этого вам не обойтись без хлорного отбеливателя, глицерина, перекиси водорода или ферментного моющего средства:

Глицерин втирается в загрязнение с двух сторон.Спустя десять часов одежда посыпается бурой.Кипяченую воду нужно лить сверху от края до середины.Затем все смывается большим количеством воды.

Одежду можете подержать сначала полчаса в ферментном моющем средстве, а затем пятнадцать минут в горячей воде. Далее вещь стирают.

Многие хозяйки чистят специальной пастой. Ее готовят из буры и воды в пропорции три к одному. Средство равномерно распределяют на участке и оставляют на полчаса, после чего одежду стирают.

Прежде чем использовать хлорный отбеливатель, ознакомьтесь с инструкцией.