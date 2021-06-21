Привившимся от коронавируса россиянам добавят две недели к отпуску

Государственная дума приняла сразу в трёх чтениях поправки в Трудовой кодекс.

С 1 июля 2021 года все работники, сделавшие прививку от коронавируса, получат дополнительные 14 дней к ежегодному оплачиваемому отпуску.

– Региональные власти уже приняли программы по стимуляции вакцинации – розыгрыши ценных призов, подарочные сертификаты и карты. На федеральном уровне было решено увеличить ежегодный отпуск для граждан, которые получили вакцину. Во-первых, это может послужить дополнительные стимулом для людей наконец-то принять решение о вакцинации, во-вторых – последний год был очень тяжёлым, дополнительный отдых гражданам точно не повредит, – заявил автор законопроекта Константин Тарасов.

Контроль за выполнением новых норм будет осуществлять прокуратура и трудовая инспекция. Работодателям, отказавшимся предоставить увеличенный отпуск вакцинированным гражданам, будет грозить штраф до 1 миллиона рублей.

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