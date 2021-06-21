 

СМИ: Ума Турман встречается с генеральным директором Bloomberg Джастином Б. Смитом

21.06.2021, 12:00, Разное
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Актриса Ума Турман закрутила новый роман. Ее новым бойфрендом стал один из влиятельнейших людей в области медиа – генеральный директор компании Bloomberg Джастин Б. Смит. Об этом сообщило издание The New York Times. Поводом для подобных выводов стало присутствие Умы Турман в числе гостей на вечеринке Смита в его доме в Вашингтоне. Актриса подогрела слухи, заметив, что любит новости.

На самом деле я любительница новостей, – сказала она. О новом избраннике 51-летней Турман известно мало. С 2013 года Смит возглавляет Bloomberg Media Group на посту генерального директора компании, и, по версии издания The Hollywood Reporter, входит в список 35 самых влиятельных людей в СМИ Нью-Йорка. О семейном положении медиаменеджера, а также, как и где он познакомился с Умой Турман, пока неизвестно.

Генеральный директор компании Bloomberg Джастин Б. Смит

Ума Турман

Одно ясно – предыдущие отношения актрисы с архитектором Питером Саббетом, которые активно развивались в прошлом году на фоне карантина коронавируса, подошли к концу.

Напомним, что долгое время о личной жизни звезды “Убить Билла” ничего не было известно, а осенью 2020 года изданию Page Six удалось узнать, Ума встречается с 50-летним архитектором и директором известной компании Oza Sabbeth Architects Питером Саббетом. Писали, что пара познакомилась на пляже в Саг-Харборе.

Питер понятия не имел, кто такая Ума. Она прогуливалась по пляжу рядом с ним, и вдруг он решил попросить ее присмотреть за его собакой, пока он плавает. Актриса – как известный любитель собак – согласилась, и теперь, несколько месяцев спустя, они безумно влюблены друг в друга и покупают дом в Хэмптонсе, – рассказывал инсайдер. Ума Турман была замужем дважды – за актерами Гэри Олдменом и Итаном Хоуком. От последнего она родила двоих детей – Левона Роэн и Майю. С 2007 по 2014 год Ума состояла в незарегистрированном браке с финансистом Арпадом Бюссоном. В 2012-м Турман родила от него дочь – Луну.

Ума Турман с сыномУма Турман с дочерью



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