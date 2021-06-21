Отменный урожай: чем поливать огурцы, и каких ошибок стоит избегать

Огурцы, пожалуй, самая распространенная культура на дачных участках. И многим начинающим огородникам кажется, что получить хороший урожай очень легко. Достаточно только вовремя посадить семена. Но, к сожалению, это далеко не так. Уничтожить будущий урожай могут даже самые безобидные действия. Так давайте узнаем главные секреты богатого урожая огурцов.

Три ошибки, которые могут уничтожить урожай

Рыхление почвы. Корневая система огурцов находится достаточно высоко. Одно неверное движение, и вы можете повредить корни. Если такое случится, то о качественном урожае можно просто забыть. Так что же делать, если рыхлить почву нельзя? Выход из этой ситуации есть. Просто покройте землю органикой. Другими словами, займитесь мульчированием.Неправильный полив. Огурцы относятся к водолюбивым культурам и полив очень важен для получения богатого урожая. Огурцы следует поливать только теплой водой из расчета 5 л на м2. Частота полива должна быть не менее одного раза в 5 дней.Неправильное удобрение. Стоит только в неправильной последовательности удобрить огурцы, и хороший урожай будет потерян. Поэтому, не забывайте, что процесс подкормки должен происходить в 4 стадии. На первом этапе следует использовать суперфосфат, на втором – древесную золу, на третьем – калий. На самом последнем четвертом этапе обычно используется одно из народных средств.

Сроки внесения удобрений

Если вы хотите получить хороший урожай огурцов, обязательно соблюдайте сроки внесения удобрений. Всего за сезон нужно провести четыре корневые подкормки.

Через 15 дней после посадки семян.Во время начала цветения.В период плодоношения.Через 10 дней после предыдущей подкормки.

Если пропустить первые 3 подкормки, ваши растения будут тормозить в развитии и медленно плодоносить.

Подкормка народными средствами

Народные рецепты не только эффективны для получения богатого урожая, но и, как правило, обходятся гораздо дешевле, чем магазинные средства. Однако следует помнить, что “народные” удобрения нельзя использовать одновременно. Их обязательно следует чередовать.

Птичий помет. Возьмите помет уток, гусей или кур. Залейте его водой в соотношении 1 часть помета на 20 частей воды. Полученный раствор выдержите в темном месте в течении 3 суток и процедите. Разбавьте жидкость в соотношении 1 к 10. Полейте ей огурцы в расчете 500 мл на 1 куст.Древесная зола. Использование золы положительно сказывается на формирование стебля и завязей плодов. Разведите в 1 литре воды 2 столовые ложки золы. Получившийся раствор поставьте в темное место на 7 суток. Поливать огурцы следует из расчета 1 литр удобрения на 1 куст.Луковая шелуха. Данное средство снижает риск возникновения на культуре грибков, паутинного клеща и тли. Трехлитровую емкость наполните до половины луковой шелухой. Залейте кипятком и накройте крышкой. Оставьте настаиваться на несколько дней (не забывайте регулярно перемешивать). Полученный раствор разведите водой в соотношении 1 к 10. Используйте 2 раза в неделю.

Факторы, влияющие на урожай

Огурцы особенно нуждаются в поливе в период роста листьев и во время завязывания плодов. В этот промежуток времени корневая система намного слабее, чем надземная часть растения. Кроме того, листья огурцов начинают испарять много влаги. Если в этот момент растение не будет получать достаточно воды, у него попросту не будет сил на завязь плодов.

Огурцы невероятно чувствительны к недостатку влаги не только в почве, но и в воздухе. При низкой влажности воздуха и недостаточной влаге в почве растения крайне плохо развиваются. В результате, самые первые (наиболее важные завязи) начинают опадать. Оставшиеся плоды теряют свои вкусовые качества, а в худшем случае и вовсе погибают.

Также следует помнить, что большой урожай огурцов возможен только при подходящей температуре внешней среды (от 20 до 28 С°) в сочетании с влажностью почвы и воздуха примерно 70-80%. При низких температуре воздуха и почвы, культура не сможет в достаточной мере использовать влагу, а следовательно, не будет иметь достаточно сил для образования качественных плодов.