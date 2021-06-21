Елена Драпеко рассказала, почему развелась и не общается с отцом своей дочери

Известная советская и российская актриса, депутат Государственной Думы Елена Драпеко рассказала в передаче Леры Кудрявцевой, почему она разошлась со своим мужем (актером Олегом Беловым) и в каких отношениях они находятся сейчас.

Звонок в дверь

Актриса Елена Драпеко жила со своим супругом душа в душу. У них подрастала маленькая любимая дочка, Елена была полностью довольна жизнью. Казалось, в семье знаменитостей царила полная идиллия.

Однажды утром во время завтрака, когда пара собиралась ехать на очередной кинофестиваль, в дверь раздался неожиданный звонок. Дверь открыла Елена и увидела молодого человека, который протягивал ей повестку в суд. Елена была в недоумении, о каком суде может идти речь. Как оказалось, эта была повестка в суд на развод.

Ради квартиры

Как выяснилось, Олег Белов втайне от жены подал на развод, даже ничего не сообщив Елене, которая пребывала в уверенности, что в их отношениях все прекрасно. Мужчина объяснил, что это будет фиктивный развод, потому что нужно спасать квартиру.

В то время мама Елены тяжело заболела, и Олег подумал, что он должен развестись с женой, чтобы она заново прописалась у матери. Таким образом государственная квартира сохранилась бы за ней после смерти женщины.

Елена была в шоке не столько от того, что муж ей ничего не говорил и даже не советовался по этому поводу. Больше всего ее шокировало, что он вообще строил за ее спиной такие меркантильные планы по поводу квартиры, к которой не имел никакого отношения, да еще и ее живую маму уже практически похоронил.

Развод так развод

Женщина не стала поддерживать планов мужа, она решила: раз развод, то пусть он будет настоящим разводом. Жить с человеком, который поступил подобным образом с нею, с дочкой и с ее близким человеком – мамой, Елена не смогла. Хотя на тот момент она еще любила мужа, а во время бракоразводного процесса очень сильно плакала. Это притом, что Драпеко называет себя “железной леди” и признается, что вообще практически никогда не роняет слез.

Судья, видя состояние актрисы, даже несколько раз переспрашивала, стоит ли их с супругом разводить, раз у нее к нему еще такие сильные чувства. Но Елена твердо заявила, что разводится с Олегом и не намерена жить с ним.

Помимо этого, Елена практически откупилась от своего мужа. Она собрала все те вещи, которые были нажиты в совместном браке, буквально все до самой маленькой мелочи: посуду, постельное белье, чашки, ложки. Актриса заказала грузовую машину, погрузила все это в кузов и отправила к бывшему супругу.

Таким образом она полностью вычеркнула его из своей жизни и никогда больше о нем не вспоминала. Мысли о том, что ей и самой нужно как-то жить, ее не беспокоили, поскольку Елена всегда была сильнее мужа и знала, что сумеет заработать на жизнь и на достойное воспитание дочери Анастасии.

Одинокая старость

Стоит отметить, что Олег Белов и не стремился наладить отношения с бывшей женой или дочерью, он никогда не платил алиментов и не дарил дочери подарков, не принимая в ее жизни совершенно никакого участия.

Сейчас 86-летний Олег Белов живет в одиночестве. Он разменял трехкомнатную квартиру, которая ему досталась после развода, на однокомнатную с доплатой.

Мужчина давно не снимается, хотят его карьера в целом складывалась менее успешно, чем у Елены, и актриса считает, что творческая ревность тоже послужила причиной разлада в их семье.

Со взрослой дочкой Белов не пытается наладить связь и вообще называет девушку “неудавшейся ветвью” своей семьи. В соседнем доме с актером живет его взрослый сын от первого брака, но и с ним Белов поссорился. По словам артиста, тот не оказывал ему никакой материальной поддержки, а только дарил бесполезные подарки наподобие кофемашины, хотя врачи ему пить кофе запретили.