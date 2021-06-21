С чем сочетать длинные юбки, чтобы выглядеть элегантно и женственно: советы по созданию модных летних образов

Длинные юбки очень удобны. Кроме того, они позволяют выглядеть женственно и элегантно. Главное – научиться их правильно сочетать с другими предметами одежды.

Лето не только радует теплыми солнечными днями, но и преподносит прохладу с дождями. Благодаря длинной юбке можно создавать универсальные образы для разной погоды.

Вот несколько идей, как использовать юбку, сочетая ее с вещами, которые есть в шкафу.

Юбка-карандаш

Такая юбка выгладит наиболее элегантно, подходит к любому типу фигуры и практически никогда не выходит из моды. Юбка-карандаш подчеркивает естественные изгибы и создает эффект песочных часов. Летом можно выбрать модель с рисунком.

С белой рубашкой

Для создания элегантного лука к длинной юбке хорошо подходит рубашка. Чтобы сделать образ более возвышенным, лучше носить юбку с белой блузкой с закатанными рукавами и белыми теннисными туфлями. В холодную погоду комплект можно дополнить теплым свитером или пальто.

Юбка в складку

Достаточно иметь юбку со складками, чтобы в любой момент создать элегантный образ. Ее можно надеть на официальное мероприятие с блузкой и туфлями на каблуках или создать повседневный образ со свитером и теннисными туфлями. Главное, что такая комбинация никогда не выходит из моды. Этот наряд легко приспособить к актуальным тенденциям.

С блузкой или рубашкой с V-образным вырезом

Такая комбинация помогает визуально удлинить талию. Если такой блузки нет, можно надеть рубашку, оставить несколько верхних пуговиц расстегнутыми и спустить ее с плеч. Это помогает создать ощущение удлинения туловища.

Юбка с резинкой на талии

Юбки с резинкой на талии очень удобны. Их можно носить на самых разных этапах жизни. Например, их рекомендуют молодым мамам, чтобы они могли легче приспособиться к новым объемам после родов. Сочетать такую юбку можно с рубашками и свитерами в зависимости от погоды.

Юбка с принтом

Жаркое время года приносит с собой самые яркие и сочные цвета – желтый, синий, зеленый, цвет фуксии. В этом сезоне актуальные цвета будут сочетаться с цветочным принтом, а также с геометрическими рисунками и горошком.

В летнее время длинные юбки в цветочек никогда не выходят из моды и считаются эталоном элегантности и изящества.

Мелкий цветочек идеально смотрится в стиле бохо, крупный больше подойдет для более современных образов. Отличное сочетание получается с топом и сандалиями на плоской подошве.

Шифоновая юбка

Длинная шифоновая юбка – это универсальный и беспроигрышный для лета вариант. Однослойная юбка подойдет для пляжа, в других условиях ее можно надевать поверх другой юбки. Лучше выбирать модели не слишком просвечивающие или многослойные. В жару ее сочетают с топом или футболкой, в более прохладную погоду – с водолазкой или курткой-косухой.

Общие советы

При невысоком росте рекомендуется надевать к длинной юбке обувь на каблуках.Чтобы подчеркнуть безупречное телосложение, можно надеть юбку макси с укороченным топом.Разноцветные и яркие юбки лучше носить с топом из такого же материала или из ткани нейтральных оттенков.Чтобы образ получился богемным, рекомендуется выбирать юбку в мелкий цветочек, элегантности добавит модель из тюля.