 

В России запретят продавать пельмени и сосиски

21.06.2021, 9:18, Разное
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Министерство здравоохранения внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект, предусматривающий полный запрет продажи на территории России сосисок, пельменей и других мясосодержащих полуфабрикатов.

В России запретят продавать пельмени и сосиски– Эти продукты крайне вредны для здоровья и очень плохо влияют на иммунную систему. Часто неумеренное потребление сосисок и пельменей приводит к проблемам с желудком, а в некоторых случаях может даже стать причиной онкологических заболеваний. После распада Советского Союза многие граждане делали выбор в пользу полуфабрикатов из-за банальной бедности, но за последние двадцать лет нам удалось решить эту проблему. Благосостояние россиян растёт как никогда и абсолютное большинство граждан могут себе позволить питаться сбалансировано – покупать мясо, овощи, фрукты. Мы убеждены, что через несколько лет миллиону людей скажут нам спасибо, ибо нет ничего важнее, чем здоровья нации, – заявил главный диетолог Минздрава Василий Пискарёв.

По информации источника в Государственной думе закон может быть принят уже в октябре. В этом случае уже с начала нового года с прилавков российских магазинов исчезнут все мясосодержащие полуфабрикаты.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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