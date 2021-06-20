Для Эбби инопланетянин намного лучше, чем землянин

Похоже, XXI век грозит человечеству полным вырождением. И не только из-за расцвета целой радуги гендерных предпочтений. Разочаровавшись в человеческих особях, выходят нынче женщины замуж, мягко говоря, за что попало. Да-да, не за кого-то, например за своих домашних животных. Дамы женят на себе неодушевленные объекты своего безудержного поклонения. Находятся и такие, которым и этого мало. Одна устроила свадьбу с призраком, другая же влюбилась в инопланетянина, решив, что они лучше британских мужчин.

Жительница Туманного Альбиона воспылала любовью к пришельцу не просто так. Оказывается, в этом месяце ее похищал НЛО, причем прямо из окна ее спальни. Актриса по имени Эбби Бела, коей уже перевалило за 30, нашла себе любовника не от мира сего. Утратив всякую надежду найти «родственную душу» среди своих соотечественников, она остановилась на инопланетном партнере и сделала вывод, что он лучше любого землянина.

Свою историю любви Эбби поведала Daily Star, описав все перипетии произошедшего:

«Меня тошнит от мужчин с Земли. Я шутила в интернете, что хочу, чтобы меня похитил инопланетянин. Затем каждую ночь мне стал сниться белый свет. Однажды ночью голос во сне сказал: ‘Жди на обычном месте’. На следующий вечер я сидела у открытого окна. Когда же я погрузилась в сон, снаружи появилась летающая тарелка. Был яркий зеленый луч, который перенес меня в НЛО».

По словам Эбби, пришельцев было пятеро. Все они были человеческого телосложения, но «очень высокие и стройные».

«Был один, который был связан со мной. Я чувствовала то же самое. Он сказал, что я должна согласиться пойти с ними, но я не хотела говорить да, опасаясь, вдруг они заберут меня навсегда».

Однако через 20 минут женщину благополучно вернули домой в Кэнэри-Уорф, что на востоке Лондона. Теперь она лучше подготовилась к встрече с любимым и собрала сумку для ночевки с ним на другой планете, заявив:

«Я надеюсь, что он вернется. Я готова посетить галактику Андромеды».

Как ни странно, британцы не одобрили ее выбор. Эбби столкнулась с негативной реакцией на своего нового возлюбленного, но все еще ждет второго свидания с инопланетянином:

«Это противоречит мнению людей, которые не задумывались о межвидовых знакомствах. Я хочу попробовать — я буду одной из первых, кто сделает это обычным».

Правда комментаторы этого сообщения удивляются: «Чего только не делают люди, чтобы привлечь к себе внимание?» «Почему они не задумываются, как глупо при этом выглядят?»

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