Зависть взяла их в плен: астрологи назвали 3 знака зодиака

С давних времен зависть считалась настоящим пороком и даже грехом. Однако исследования современных психологов и астрологов выяснили, что такое проявление чувств достаточно благотворно влияет на наше сознание и духовный рост.

Согласно наблюдениям астрологов, завистливость – это устойчивая черта характера, чаще всего встречающаяся у трех знаков зодиака. Одних из них она заставляет быть лучше, чем другие, основываясь на здоровой конкуренции, а других – страдать из-за малейшего успеха окружающих людей.

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Близнецы

Люди, рожденные под созвездием Близнецов, отличаются излишней раздражительностью и неприязнью к чужим успехам. Они завидуют любому хорошему событию, произошедшему со знакомым, другом или родственником, и при этом не умеют и не желают этого скрывать. Особенно остро Близнецов “душит жаба”, когда они видят, что кому-то повезло с материальными благами.

Очень часто, видя успех какого-либо человека, Близнецы забывают обо всех своих достижениях и начинают считать, что они хуже всех. В этот момент они вычеркивают из памяти, что для достижения целей недостаточно везения или особого таланта, а самой важной составляющей на пути к своей мечте является упорный труд и работа над собой.

Близнецам необходимо чаще вспоминать о том, что для достижения успеха важен ежедневный труд и упорство. Им стоит избегать сравнения себя с окружающими – в противном случае это принесет лишь деструктив.

Стрелец

Люди, рожденные под созвездием Стрельца, достаточно часто испытывают зависть, но она, в отличие от чувств Близнецов, достаточно нейтральна. Это значит, что для представителей этого знака зодиака успех знакомого человека, друга или блогера не станет огромной трагедией, но и порадоваться за них им будет сложно.

Зависть не травмирует, а лишь закаляет Стрельцов. Они мотивируются на новые свершения, черпают идеи для вдохновения от окружающих и достигают большего, сравнивая себя с другими.

Рак

Психология Раков в вопросе зависти считается двоякой. Все потому, что “жаба” приходит к представителям этого знака зодиака только тогда, когда у них очень плохое настроение.

В обычный день Рак и не заметит, что у его друга дела идут гораздо лучше, чем у него. Однако, если представитель этого знака зодиака зол или расстроен, ему очень легко начать завидовать всем окружающим по самым незначительным поводам.