Дети будут в восторге. Как заменить конфеты на ягоды в карамели (подходит для любого сезона)

Для детей вместо конфет и леденцов можно приготовить домашние ягоды и фрукты в карамели. Они получаются настолько красивыми, что ими невозможно налюбоваться. Сладость готовится исключительно из натуральных ингредиентов. Такие лакомства получаются полезными, в отличие магазинных.

Ингредиенты

Для приготовления фруктов и ягод в карамели потребуются следующие продукты:

любые ягоды и фрукты на свой вкус;200 г сахарного песка (один стакан);70 мл воды (четыре столовые ложки и еще две чайные ложки);10 мл свежевыжатого сока лимона.

В состав карамели входит лимонная кислота, благодаря которой карамель не засахаривается. Ее можно заменить свежевыжатым соком лимона.

Процесс приготовления десерта

Фрукты и ягоды хорошо промыть, обсушить, удалить плодоножки, очистить от кожицы. Ягоды лучше подбирать некрупные и крепкие, фрукты нарезать кусочками. Небольшие фрукты, например, мандарины, можно использовать целиком.

Насадить ягоды и кусочки фруктов на деревянные шпажки. Также можно использовать палочки для суши.

Приготовить густой сахарный сироп. Для этого в кастрюлю вылить воду, добавить сахар, положить лимонную кислоту и поставить на плиту. Когда смесь закипит, убавить огонь и варить приблизительно 10-15 мин. Готовность карамели следует проверить следующим образом: капнуть каплю сиропа в ледяную воду – готовая карамель сразу застывает.

Погрузить все фрукты и ягоды на шпажках в горячую карамель.

Затем сразу же перенести в ледяную воду.

Карамель сразу застывает и превращается в оболочку, напоминающую стекло.

Плоды в такой карамели выглядят просто потрясающе.

Можно также приготовить фруктово-ягодный шашлычок.

Для этого нужно нанизать несколько различных ягод и кусочков фруктов на деревянные палочки, также облить их карамелью со всех сторон и окунуть в ледяную воду, налитую в форму, которая подходит по размеру к шпажке.

Получается очень вкусно и красиво, а готовится просто и быстро.