Футболка вместо платья: советы по созданию простых, но модных летних образов
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Летние месяцы могут стать самой настоящей проблемой, когда дело касается выбора одежды, особенно если вы терпеть не можете цветочные принты. Однако в жаркую погоду можно выбрать для себя не менее интересную и стильную альтернативу таким узорам. Вот несколько отличных вариантов нарядов, с помощью которых можно создавать эффектные и стильные образы.
Леопардовые принты (главное фото)
Животные узоры всегда являются очень хорошим выбором. Это леопардовое платье просто идеально подходит для круглогодичного ношения. Чтобы выглядеть очень модно и круто, стоит надеть платье вместе с кроссовками.
Комплекты с узорами
Принты не только красиво выглядят на платьях и рубашках, но они также могут украшать джинсовую одежду, создавая идеальные и гармоничные наряды.
Можно надеть вместе с костюмом футболку с красивым узором, а в качестве обуви выбрать белые резиновые ботильоны. Это позволит создать красивый повседневный образ.
Романтические блузки
Если этой весной вы были одержимы цветочными романтическими блузками, то их также можно продолжить носить летом. В летнем гардеробе такой наряд можно сочетать вместе с велошортами.
Лучше всего выбирать для себя яркие и красочные модели. Отлично смотрятся они с босоножками на липучках в стиле Шанель. В итоге получится модный наряд.
Яркий неоновый цвет
Как и белый цвет, неоновый помогает визуально сделать кожу более красивой и загорелой. В 2021 году самой большой популярностью пользуются яркий зеленый и оранжевый оттенки. Очень красиво смотрятся топы в таком цвете.
Можно купить пару топов разных оттенков и носить их по очереди вместе со своими джинсовыми шортами. Чтобы создать эффектный образ, дополнительно нужно надеть высокие кеды.
Черное мини-платье
Нет ничего лучше черного мини-платья для вечеринок ночью и прогулок днем. Для лета лучшим вариантом будет платье с рюшами и тонкими бретельками.
Чтобы создать элегантный и расслабленный образ, нужно добавить сандалии на плоском ходу и солнцезащитные очки.
Кислотные цвета и оттенки для галстука
Принт в виде узора для галстука является одним из самых трендовых вариантов этим летом. Именно поэтому любой предмет одежды с таким узором является хорошим выбором.
Отлично смотрится он в платье-комбинации миди в сочетании с военными ботинками и простой блузкой, которая отлично сочетается с одним из цветов платья.
Атласный костюм
Костюм является отличным вариантом для офиса. Летом можно надеть модель с шортами, которая хорошо смотрится вместе с белой блузкой и лоферами. Эффектно выглядит зеленый атласный костюм.
Футболка как платье
Отлично смотрится летом длинная футболка. Ее можно сочетать с короткими лосинами и крутыми кроссовками. Чтобы создать женственный образ, можно добавить ожерелье из бусин и вязаную крючком сумку.
Костюмные жилеты
Сейчас в моде стильные и эффектные жилеты. Костюмные модели помогают отлично выглядеть, если носить их в качестве топа. Можно сочетать их с мешковатыми брюками и сандалиями на плоском ходу.
Шорты-бермуды
Отлично смотрятся и отличаются большим удобством шорты-бермуды. Можно сочетать с рубашкой цвета фуксии и красивыми зелеными сандалиями.
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