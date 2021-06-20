Ванна с содой и не только: как поддерживает красоту 43-летняя Анна Плетнева

Поклонники группы “Винтаж” согласятся, что за все годы существования коллектива ее солистка 43-летняя Анна Плетнева ничуть не изменилась. Певица рассказала, как ей удается сохранить красоту и молодость, а также раскрыла некоторые свои бьюти-хаки.

Занятия настольным теннисом

Чтобы поддерживать идеальную фигуру, певица считает, что ей достаточно настольного тенниса. Этим видом спорта она занимается еще с восьми лет. Сейчас у Анны настолько высокий уровень, что она никому не проигрывает. Артистка рассказывает, что с достойным противником она может играть несколько часов подряд. Так как настольный теннис является очень энергичным видом спорта, нагрузку, которую в итоге получает женщина, можно сопоставить с полноценной тренировкой.

Уход за волосами

О своих волосах Анна Плетнева заботится с детства. Тогда она по совету мамы делала специальные маски для волос, в составе которых были коньяк, яйца и лимон. Несмотря на хороший эффект, ощущения от них были не очень приятными. Теперь же певице периодически привозят специальную маску для волос из Японии.

Важно также подобрать хороший комплекс средств по уходу за волосами. В зависимости от образа певице приходится их по два-три раза в день то накручивать, то выпрямлять. Поэтому обязательно нужно заботиться о волосах, тем более что Анне приходится часто выходить на сцену и сниматься в клипах.

Уход за лицом

Очень важно, несмотря ни на какую усталость, привести в порядок лицо перед сном. Нужно обязательно снять макияж, используя подходящий вашему лицу уходовый комплекс. И тогда наутро ваша кожа будет выглядеть обновленной, свежей и отдохнувшей.

Что касается кожи вокруг глаз, то привести их в порядок певице помогают патчи с муцином улитки. Их Анна Плетнева хранит в холодильнике.

Когда важен быстрый эффект, здесь на помощь приходит более серьезное средство – патчи под глаза с микроиглами. Иногда певица наносит их на область шеи.

Благодаря контрастному умыванию (чередованию холодной и теплой воды) кожа лица насыщается кислородом и приобретает легкий румянец. А поле того как артистка наносит увлажняющий крем, она слегка массирует лицо массажером из розового кварца.

Можно и нужно ухаживать за лицом, находясь в пути. Например, возвращаясь с гастролей, Анна Плетнева в поезде часто делает тканевые маски, увлажняющие и питательные. Их певица считает просто идеальным средством. К тому же такие маски очень удобно возить с собой. Они легкие, компактные и не занимают много места.

Теплые ванны

Чтобы снять усталость после напряженного дня, певица принимает теплую ванну с морской солью. Такая процедура помогает не только расслабиться, но также подтянуть кожу и поддерживать ее тонус.

Недавно Анна стала добавлять в такую ванну соду. Она уверена, что это только усиливает ее эффект.

Здоровый сон

Очень важным средством для поддержания естественной красоты артистка считает полноценный сон. Она уверена, что лучше хорошего сна для здорового вида кожи лица еще ничего не придумали. Правда, сон нельзя отнести к быстрым средствам.

А как быть, если одни съемки закончились только к утру, а через пару часов уже нужно лететь в другой город, где должен пройти очередной концерт? В этом случае можно быстро восстановиться, если принимать витамин C. Еще желательно использовать хорошую сыворотку для лица.

Очень эффективным средством является массаж лица при помощи ложек, предварительно охлажденных в холодильнике. Похлопывающими легкими движениями ложками нужно пройти вдоль массажных линий, по шее и подбородку. Такая процедура обеспечит вам хороший лифтинг-эффект.

Изменяется ли уход с возрастом?

Анна Плетнева считает, что уход с возрастом особо не меняется, только становится шире. К ежедневным средствам певица добавила сыворотки, в которых содержится витамин C и ретинол. Еще по совету косметолога она дома сама делает пилинги с АНА-кислотами. Сначала Анна думала, что у нее может не получиться. Однако свойства современных косметических средств позволяют деликатно обновлять кожу, очищать поры и немного осветлять общий тон лица.

Правильное питание

Для того чтобы быть стройной, нужно не только заниматься спортом, но и правильно питаться. Анна Плетнева уверена, что стройная женщина выглядит моложе. Певица считает, что лишний вес любителей хорошо поесть только портит внешность человека.