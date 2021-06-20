Как из двух пар старых джинсов сделать модные двухцветные. Смотрится оригинально, берем на заметку

Джинсы незаменимы в современном гардеробе. Практически у каждой женщины найдется пара брюк из денима, требующих доработки вследствие неудачной примерки или изменений пропорций фигуры. Одной из ярких тенденций в джинсовой моде стало объединение в одном предмете нескольких оттенков денима. Брюки в таком исполнении стройнят, подчеркивают достоинства фигуры и визуально скрадывают пару лишних килограммов. Пройти мимо тренда не было никакой возможности, оказалось, что сделать переделку джинсов очень просто!

Инструменты и материалы

К лету, как и обычно, мне удалось похудеть, поэтому 2 любимые пары джинсов были отправлены в отставку, и лишь страсть к переделке одежды своими руками заставила меня оставить их для создания комбинированных моделей.

Вам потребуется 2 пары джинсов, желательно из старых запасов, имеющие одинаковый крой и разный цвет материала. Для моделирования необходимо использовать модели, имеющие свободную посадку на фигуру. В процессе переделки джинсы ушьются и станут на 1 размер меньше.

Что потребуется:

2 пары джинсов.Ножницы, портновские булавки.Линейка или сантиметр.Швейная машина, нитки.

Надеюсь, что простая инструкция даст возможность сшить несколько пар креативных джинсов, а также станет стартовой площадкой для новых идей. В гардеробе каждой женщины найдется морально устаревшая куртка, сарафан, рубашка и много другой одежды, которую можно переделать, используя принцип комбинирования тканей.

Подготовка

Решите, как будут располагаться полосы разного по цвету денима на новых джинсах. Какого оттенка будет внешняя часть брюк и в каком месте будет проложена линия соединения комбинации тканей. В облюбованном мной варианте главная линия стачивания находится посередине ноги, что зрительно удлиняет фигуру.

Сделайте на обеих парах джинсов метки, учитывайте, что по линии реза могут находиться карманы, как по передней, так и по задней части брюк. Чтобы учесть все нюансы, сначала прочертите линию раскроя карандашом или мелом. Если нет желания пользоваться мелом, проложите метки, используя портновские булавки.

Отогните внутренние мешки вшивных карманов, по линии талии наметьте разрез как можно ближе к шлейкам для пояса. Сделайте припуск на шов, для этого прочертите дополнительную линию или учитывайте это расстояние при разрезании штанин.

Раскрой

Разрежьте джинсы по передней части, разверните заготовку. Проведите аналогичные измерения и разметку по задней части брюк. Если сзади есть карманы, то шов необходимо проложить строго посередине этой детали, для качественного кроя дополните метки припусками для швов.

Раскроите задние полотнища.

Повторите все предварительные мероприятия на второй паре джинсов, не забывая делать припуски на швы по передней и задней части брюк.

Сложите детали разных джинсов в две пары комбинированных моделей, выровняйте нижнюю часть штанин по одной из частей, выбранной как эталон длины.

Кроме того, не забудьте удалить подшитый край у эталонной модели, в дальнейшем каждая брючина будет подшита заново.

Предварительная сборка

Сложите половинки брюк лицевой частью друг к другу, я начала сборку с передней части. Сколите булавками детали по изнаночной стороне. Выровняйте детали по линии талии, длине бедер и нижнему срезу.

Соедините задние половинки джинсов, сколов их булавками. Чтобы примерять моделированные джинсы, возможно, лучшим вариантом будет ручная сметка деталей. Проведите примерку, скорректируйте положение деталей. Проверьте совпадение швов на задних карманах, по линии талии и высоте бедер.

Пошив

Стачайте изделие на швейной машине, воспользуйтесь специальной иглой для плотных тканей и толстых материалов, чтобы получить качественный, прочный шов. Для уверенности можно проложить двойной стежок, кроме того, не забудьте обработать срезы ткани обметочным швом или задействуйте для шитья оверлок. Применив уже полученный опыт, стачайте вторую пару джинсов.

Выверните брюки на лицевую сторону, проведите еще одну примерку и отутюжьте изделия. Подшейте низ каждой брючины, сделав двойной подгиб по периметру, отутюжьте.

Двухцветные джинсы выглядят очень необычно и подходят для часов досуга и выходных дней.

Мне нравится эта идея, теперь вместо двух старых джинсов есть 2 пары новых оригинальных брюк из денима разного цвета, что существенно разнообразило гардероб и дает возможность подобрать свежие комбинации с блузами и футболками.