На смородине в июне пожелтели листья: как справиться с данной проблемой, чтобы не остаться без ягод

Это растение легко переносит жаркое лето и холодные зимы, а потому кажется очень крепким. Однако смородина подвержена болезням, как и прочие другие садовые культуры. Преимущественно проблемы со здоровьем появляются осенью. Судить о их наличии можно по скрученным листьям, которые начинают заметно желтеть. Садоводу в таком случае остается определиться с причиной заболевания, а затем незамедлительно приступать к лечению. Если же затянуть, то останетесь не только без урожая, но и без самого кустарника. В чем причина недуга и как с ним бороться? Найти ответы на эти вопросы вы сможете из данной статьи.

Когда и почему сохнет и желтеет кустарник?

Следует знать, что недуг может начаться как в конце лета, так и в начале вегетации. Весной причиной засыхания веток считается неправильный уход и нехватка питательных веществ. Дело в том, что молодым кустарникам требуются азот и калий. Если листки пожелтели в мае, то это свидетельствует, что в почве не хватает влаги. Однако из-за обильных летних дождей вымываются полезные вещества, а потому их нехватку потребуется восполнять своевременными подкормками. Пожелтение может быть вызвано чрезмерным использованием древесной золы.

О вредителях

В начале лета кустарники смородины подвержены атакам различных вредителей:

Галловой тли. Лист приобретает красно-бурый или желтый цвет. На нем образуются бугорки.Стеклянницы. Дислоцируется личинка бабочки в древесине веток, которые ею повреждаются. В итоге листки становятся желтыми и могут опасть.Паутинного клеща. Листки растения с мраморным окрасом и незаметными светлыми точками.

Об инфекциях

В июне пожелтения листков вызывают вирусные и грибковые заболевания:

В начале июня, особенно если погода сырая и дождливая, наземная часть куста подвержена антракозу. Листки с бурыми пятнами. Заболевание характерно для белой и красной смородины.Из-за повышенной влажности и переизбытка азота на кустарнике нередко появляется мучнистая роса. Листки с заметным белым налетом. Болезнь чаще встречается в черной смородине. В июне садоводы на пластинках листков обнаруживают круглые или угловатые бурые пятна. Преимущественно поражается центральная часть листа. Если недуг запустить, то куст может потерять половину листьев.Насекомые нередко становятся переносчиками прожилковой мозаики. Из-за этого вируса листки куста с бледно-желтым узором, который со временем становится ярче. Примечательно, что эту болезнь вылечить невозможно. Чтобы она не распространилась на весь сад и не поразила остальные растения, зараженный кустарник следует выкорчевать и сжечь.

О специальных противогрибковых средствах

Специалисты рекомендуют воспользоваться следующими химическими препаратами:

«Фитоспирином-М». Средство безопасно для человека и применяется в тех случаях, если кустарник заражен грибковым заболеванием. Обрабатывать растение нужно еженедельно.«Топазом» и «Фундазолом». Это довольно эффективные противогрибковые средства. В целях профилактики применять их желательно с началом весны. Также можете обработать куст сразу же, как только соберете с него урожай.

Народные методы

Судя по отзывам, многие огородники посыпают вокруг кустарника сухую горчицу, которая отпугивает многих вредителей. Для борьбы с ними подойдет чесночная настойка, сделать которую можете дома. Нужно растолочь стакан зубчиков чеснока и пересыпать их в 10-литровую емкость. Сюда же влейте воду и оставьте на сутки. Перед опрыскиванием жидкость тщательно процеживается. От мучнистой росы, гнилостных образований, вирусов и грибка выручит настой йода. Этого вещества на литр воды хватит одной капли. Применение раствора будет полезно также для иммунитета смородины.

Еще можно приготовить молочную сыворотку: в емкости с тремя литрами воды смешивается кисломолочный продукт (литр). Настоявшуюся несколько дней жидкость можно будет использовать как для профилактики, так и для лечения.