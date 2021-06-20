Иностранных производителей обяжут маркировать товары «сделано в недружественной стране»

Правительство вводит правила маркировки для импортных товаров, сделанных в недружественных России странах.

С 1 сентября 2021 года зарубежные производители обязаны снабжать свою продукцию для российского рынка соответствующим предостережением.

По новым правилам маркировка товара из недружественной для России страны должна занимать не менее 10% от площади упаковки, а также самого товара. Отметка «сделано в недружественной стране» должна находиться на видном месте и не может быть скрыта какой-либо технической, рекламной или иной информацией. Иностранным производителям рекомендуется размещать ее рядом с изображением марки или названием товара.

Текст предупреждения должен быть нанесен крупным, ярким шрифтом с соблюдением правил маркировки товаров для людей с ограниченными возможностями. Для электротехники и других технически сложных товаров должны быть предусмотрены соответствующие звуковые или визуальные уведомления, если данные устройства обладают аудио и видео выводами информации.

Ответственными за контроль и исполнение новых правил назначены ФТС, Минпромторг и Роспотребнадзор.

– Когда отечественный потребитель приходит в магазин, то он как маленький ребенок бросается к красивым и распиаренным вещам, даже не интересуясь страной происхождения будущей покупки. Новые правила позволят воспитать в наших гражданах, особенно в молодом поколении, чувство патриотизма и национального самосознания. Заодно и зарвавшиеся страны на место поставим. Придя в магазин и взяв в руки очередной айфон, человек увидит на нем эту надпись и в большинстве случаев выберет более качественный отечественный аналог, — заявил представитель Минпромторга Денис Камаидзе.

Сейчас в списке недружественных стран находятся 9 государств, включая США, Украину, Чехию и Великобританию.

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